طارق فهمي: تواطؤ إسرائيلي أمريكي في أحداث غزة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك اتصالات مستمرة بين جميع الأطراف المعنية، وعلى رأسهم مصر، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى.

وأشار فهمي خلال مداخلة له في برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل،

إلى تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي كشفت عن جوانب هامة تتعلق بواقع القطاع.

ولفت فهمي إلى أن الاحتلال لا يمتلك خطة واضحة لإدارة القطاع بعد الحرب، مشيرا إلى وجود تواطؤ إسرائيلي أمريكي فيما يحدث في غزة، مؤكداً أن الحل الأمثل يتمثل في وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.

ونوه إلى إن من الواضح أن إسرائيل تواجه تحديات كبيرة في الداخل، مشيرا إلى أن استعدادات إسرائيل لاحتلال غزة مؤكدة لكن الخطوة لم تحسم بشكل نهائي.

ومن جانبه قال اللواء الدكتور محمد صالح الحربي، المحلل السياسي والاستراتيجي السعودي، إن الموقف المصري والسعودي تجاه القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ممتد منذ أمد بعيد، وأكد أن هذا التنسيق يسير بوتيرة جيدة تعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وأوضح الحربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة الحياة مع الإعلامية لبنى عسل، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني أمام أنظار العالم، دون رادع حقيقي من المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن الاحتلال غير قادر على خوض أي حرب أو الاستمرار في عملياته دون الدعم المطلق من الولايات المتحدة الأمريكية، منوهاً إلى أن واشنطن أنفقت ما يقارب 550 مليار دولار على إسرائيل منذ عام 1945، في صورة دعم عسكري واقتصادي.