وكالة الأونروا: المجاعة أصبحت أمرا واقعا والجوع يضرب قطاع غزة

قال المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، إن المجاعة أصبحت أمرا واقعا في القطاع والجوع يضرب الشعب الفلسطيني داخل القطاع، متابعا: هناك جهود مكثفة من قبل مصر والدول الأخرى لدخول المساعدات الإنسانية ولكن هناك قيود إسرائيلية تمنع دخول تلك المساعدات.

اقرأ أيضًا:

الأونرا: المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة غير كافية

ولفت خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية، إلى أن المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع غير كافية، متابعا: نحن بحاجة إلى إرادة سياسية تسمح لنا بإدخال المساعدات ووقف إطلاق النار لوقف المجاعة التي تمت بصنع الاحتلال.

عبد العاطي: معبر رفح مفتوح من الجانب المصري

وشدد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري ولكن الاحتلال يمنع دخول تلك المساعدات.

كان د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج قد استقبل اليوم "فيليب لازاريني" وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وذلك لبحث الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة وسبل دعم الشعب الفلسطيني.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية أعرب عن التقدير للجهود المتواصلة والدؤوبة التي يبذلها المفوض العام لوكالة الأونروا وفريقه في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة، وذلك بالرغم من التحديات السياسية والمالية والعملياتية، معرباً عن التعازي في مقتل أكثر من ٣٦٠ من موظفي الوكالة نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، ومندداً بالانتهاكات التي تطال منشآت الوكالة وموظفيها، كونها تمثل انتهاكاً سافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

عبدالعاطي: مصر تقدم الدعم الكامل للأونرا

وأكد عبد العاطى على دعم مصر الكامل والمستمر لوكالة الأونروا ودورها غير القابل للاستغناء عنه أو تبديله، مشدداً على أن وكالة الأونروا تم إنشاؤها بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف تقديم الإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وذلك حتى يتم التوصل لتسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية، والتي يجب أن تتم من خلال تنفيذ حل الدولتين، وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وأن الجمعية العامة وحدها هي صاحبة الحق في تقرير مستقبل عمل وكالة الأونروا.

وندد وزير الخارجية بالتشريعات الإسرائيلية غير الشرعية الرامية لإنهاء عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مسلطاً الضوء على ما يمثله الاستهداف الإسرائيلي للأونروا من سابقة خطيرة، يهدد بتقويض الالتزام بالقانون الدولي ويضعف الثقة في المؤسسات الدولية التي تأسست لحفظ السلم والأمن الدوليين.

وشدد على رفض أي اقتراحات من شأنها أن تؤدي لتقليص الخدمات التي تقدمها الوكالة، أو نقلها إلى جهات أخرى، مؤكداً على ضرورة التزام الوكالة بتفويضها الأممي الممنوح لها، وقيام المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته بدعم عمل الأونروا سياسياً ومالياً بما يمكنها من القيام بدورها حتى يتم التوصل لحل دائم وعادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي استعرض الجهود التي تقوم بها مصر من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والمخاطر التي تهدد الضفة الغربية جراء مخططات الاستيطان. وأشار وزير الخارجية للمؤتمر الدولي الذي تعتزم مصر استضافته بالتنسيق مع فلسطين والأمم المتحدة والشركاء الدوليين بعد وقف إطلاق النار لتوفير الدعم اللازم للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، اتساقاً مع ما تنص عليه الخطة العربية لإعادة الإعمار التي تحظي بدعم دولي. وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لاضطلاع وكالة "الأونروا" بدور هام في تقديم الخدمات الأساسية خلال مرحلة التعافي المبكر، ودعم تنفيذ الأنشطة والبرامج التي يحتاجها الفلسطينيون لإعادة الإعمار.

وحرص عبد العاطي على التعرف على تقييم الوكالة لاحتياجات قطاع غزة خلال مرحلة الإغاثة والتعافي المُبكر، بالإضافة إلى التعرف على تقييم المسئول الأممي حول الوضع الإنساني في قطاع غزة، ودور الأونروا في ظل القيود التي تفرضها إسرائيل. وأكد وزير الخارجية على استمرار دعم مصر لوكالة الأونروا بكل الطرق الممكنة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.