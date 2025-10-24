استثمارات أوروبية بـ5 مليارات يورو ودعم لموقف مصر في قضايا الإقليم

أكد الكاتب الصحفي أحمد حمدي أن القمة الأوروبية المصرية أسفرت عن توقيع اتفاق شراكة شاملة بين الجانبين، تتضمن حزمة استثمارات وتمويلات تصل إلى 5 مليارات يورو، في خطوة تعكس ثقة أوروبا في الاقتصاد المصري وفرصه الواعدة.

وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد خلال الاجتماعات على أهمية التزام أوروبا بالعمل المشترك مع مصر باعتبارها بوابة استثمارية كبرى نحو إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدًا أن القاهرة ماضية في تنفيذ خطط تنموية طموحة تتيح شراكات متوازنة مع جميع الأطراف.

وأشار إلى أن القمة ناقشت أيضًا القضايا الإقليمية الملحّة، وفي مقدمتها أزمات السودان وليبيا وغزة وأوكرانيا، حيث دعا الرئيس السيسي إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، وإطلاق مؤتمر دولي لإعادة إعمار القطاع في نوفمبر 2025.

ولفت إلى أن البيان الختامي المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي شدد على حل الدولتين كسبيل لتحقيق السلام الدائم، ورفض الاستيطان والتهجير القسري، مؤكدًا دعم الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

واسترسل: القادة الأوروبيون أشادوا بدور مصر في وقف الهجرة غير الشرعية منذ عام 2016، معتبرين القاهرة نموذجًا يحتذى به في إدارة هذا الملف الحيوي على مستوى المنطقة.