جمعية الغد الفلسطيني أوروبا: نثمن المواقف المشرفة لمصر والرئيس السيسي

رحبت جمعية الغد الفلسطيني – أوروبا الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة زيارته إلى بلجيكا والاتحاد الأوروبي.

وقالت الجمعية في بيان: بأسمى آيات الترحيب والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة زيارته إلى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، والتي تأتي في وقتٍ بالغ الأهمية من أجل حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، ولا سيما لدعم أبناء شعبنا الصامد في قطاع غزة الذين يواجهون أوضاعًا إنسانية صعبة نتيجة العدوان والحصار المستمر.

إننا في جمعية الغد الفلسطيني نثمّن عاليًا المواقف المشرفة لجمهورية مصر العربية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودورها التاريخي الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وسعيها الدائم لتثبيت التهدئة، ورفع المعاناة عن أهلنا في غزة، ودفع المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته تجاه إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والدائم.

ونُشيد على وجه الخصوص بالموقف المصري الحازم الرافض لمحاولات التهجير القسري لأبناء شعبنا من قطاع غزة، وبالدور البارز لفخامة الرئيس في إفشال مشروع التطهير العرقي الذي يستهدف الوجود الفلسطيني في أرضه. كما نثمّن عاليًا الجهود الإنسانية الكبيرة التي تبذلها مصر من خلال تسيير أسطول المساعدات الإغاثية والطبية إلى القطاع، ودعوة فخامة الرئيس السيسي للمواطنين المصريين للتبرع لإعمار غزة عبر الهيئة الحكومية المشرفة على عملية الإعمار، وهو موقف يعكس أصالة الشعب المصري وعمق التزامه القومي تجاه فلسطين.

ونعبّر عن أملنا الكبير في أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز الموقف العربي داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وتوحيد الجهود الدولية من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، ودعم مسار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتمت: كل التحية والتقدير لجمهورية مصر العربية قيادةً وشعبًا،

ولفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده المخلصة في نصرة القضية الفلسطينية ودعم صمود شعبنا الفلسطيني.

