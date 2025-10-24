رمضان صبحي على رادار الزمالك مجددًا في الانتقالات الشتوية

دخل رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مرة أخرى ضمن حسابات نادي الزمالك للتعاقد معه، سواء في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل أو مع انتقالات الصيف قبل بداية الموسم الجديد.

وأوضح مصدر داخل الزمالك أن اللاعب ابتعد عن المشاركة الأساسية مع بيراميدز مؤخرًا، ما يجعل التفاوض معه خيارًا مطروحًا، لكن القرار مرتبط أولًا بحل الأزمة المالية للقلعة البيضاء، والمتوقع الانتهاء منها بنهاية عام 2025، مما سيتيح إمكانية الدخول في مفاوضات جدية مع اللاعب.

وأكد المصدر أن الحاجة الفنية للزمالك لخدمات رمضان صبحي مؤكدة، خاصة وأنه يجيد اللعب كجناح أيسر وصانع ألعاب، إلا أن العائق الأساسي هو الجانب المالي، وبمجرد حل الأزمة المالية، من المتوقع أن يبدأ النادي مفاوضاته لضم اللاعب.

ويسعى الزمالك بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا لتدعيم صفوفه في يناير المقبل، خصوصًا في مراكز: الجناح الأيسر وظهير أيمن ومهاجم صريح.

ويأتي ذلك في إطار استعداد الفريق لمنافسات متعددة على المستوى المحلي والإفريقي، مع هدف بناء قائمة قوية ومتوازنة لمواجهة جميع الاستحقاقات المقبلة.