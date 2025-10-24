الجيش النيجيري يقتل نحو 50 مسلحا من جماعة بوكو حرام

قتل الجيش النيجيري نحو 50 مسلحًا من جماعة “بوكو حرام” الإرهابية خلال تصديه لسلسلة هجمات نفذها الإرهابيون في شمال شرق البلاد.

ومن جانبه؛ صرح المتحدث باسم قوة المهام المشتركة، المقدم ساني أوبا، أن المعارك كانت ضارية واستهدفت مواقع عسكرية في ولايتي بورونو ويوبي.

وذكر أن المسلحين استخدموا طائرات مسيرة وقذائف “آر بي جي”، ما أدى إلى أضرار في المركبات العسكرية، لكن القوات النيجيرية تمكنت من صد الهجمات والاستيلاء على عتاد المسلحين الذي شمل بنادق وقنابل وقذائف “آر بي جيه” وكميات كبيرة من الذخائر.

ولوح البيان إلى أن عشرات آخرين من المسلحين أصيبوا، وتقوم القوات البرية بمطاردتهم بدعم من الطيران الحربي، موضحًا أن بعضهم تسلل من الكاميرون إلى داخل الأراضي النيجيرية.