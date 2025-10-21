نيجيريا تطلق إصلاحات شاملة لجذب الاستثمارات لقطاع الطيران

قال وزير الطيران النيجيري فستوس كيامو، إن بلاده تجري إصلاحات شاملة تهدف إلى جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الخاصة والأجنبية إلى قطاع الطيران.

وأضاف كيامو - خلال مؤتمر صحفي أقيم بمناسبة إطلاق أول جامعة للطيران في إفريقيا، بالعاصمة أبوجا - أن نيجيريا تسعى لتعزيز تواجدها في هذا القطاع من خلال شراكات استراتيجية ومشاريع بنى تحتية طموحة، وفق ما نقلت منصة "بيزنس افريكا".





واعتبر الوزير النيجيري أن منشأة الصيانة الجديدة للطيران التي دشنت مؤخرا في مدينة لاجوس من بين الأكبر في القارة، وقادرة على خدمة الطائرات ذات الهيكل العريض، وقد أقيمت بالتعاون مع شركات تصنيع طائرات برازيلية، وهو ما يعد نموذجا مباشرا للاستثمار الأجنبي في القطاع.



وكشف كييامو عن محادثات قائمة مع لاعبين دوليين كبار في قطاع الطيران، من ضمنهم شركة Aircap الإيرلندية العملاقة المتخصصة في تأجير الطائرات، وشركة COMAC الصينية، التي تخطط لإدخال طائرتها الجديدة من طراز C919 إلى خطوط الرحلات الداخلية في نيجيريا، مع احتمالات التوسع لاحقا إلى باقي دول إفريقيا.