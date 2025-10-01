واشنطن تشيد بدور نيجيريا "منارة للصمود والقيادة" في إفريقيا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: حركة حماس مش هتحكم غزة تاني
أحمد موسى: ملف السد الإثيوبي يدار بمنتهى الجدية
عقوبات صارمة على المتلاعبين بالإقرارات الضريبية بغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه
وزير الإعلام الفلسطيني السابق: خطة ترامب فرصة لوقف شلال الدم في غزة
قاطرة لجذب السائحين.. الحكومة: نزلة السمان ستكون جزءا من تجربة الزائر للأهرامات
مسؤول فلسطيني سابق: أنصح حماس بالموافقة على المبادرة مع إبداء التحفظات
حماس: لا علاقة لنا بأي أشخاص تم اعتقالهم اليوم في ألمانيا
مصطفى بكري: مجلس النواب حريص على إنجاز قانون الإجراءات الجنائية
أحمد موسى: مصر أنشأت 7 مخابز ومخيمات كبرى لإغاثة الفلسطينيين في غزة
لو عرف الشباب.. عرض توفيق الحكيم يفتتح فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية
قطر ترحب بقرار أمريكي يعتبر أي هجوم عليها تهديدا للأمن القومي لواشنطن
أحمد موسى: مصر لن تتنازل عن نقطة مياه واحدة من حصتها
أخبار العالم

أشادت الولايات المتحدة بدور نيجيريا كـ"منارة للصمود والقيادة" في القارة الإفريقية، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لاستقلال البلاد.


وهنأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو- في بيان، نشرته الخارجية الأمريكية، اليوم /الأربعاء/- شعب نيجيريا؛ بمناسبة هذه الذكرى.


وقال روبيو: إن الولايات المتحدة "تثمّن شراكتها المستمرة مع نيجيريا، القائمة على المبادئ الديمقراطية المشتركة، والعلاقات التجارية المتنامية والالتزام بتعزيز السلام والأمن".


وأضاف أن واشنطن تحتفل في هذه المناسبة بـ"التراث الثقافي الغني، وروح ريادة الأعمال، والعزيمة الراسخة للشعب النيجيري"، مؤكداً تطلع بلاده إلى تعميق التعاون الثنائي خلال السنوات المقبلة لتحقيق الأهداف المشتركة.


واختتم روبيو بيانه: "نبارك لنيجيريا هذا الإنجاز التاريخي، ونتمنى لها عاماً جديداً من التقدم والازدهار".
 

الولايات المتحدة الخارجية الأمريكية القارة الإفريقية الذكرى الخامسة والستين لاستقلال البلاد نيجيريا منارة للصمود والقيادة

