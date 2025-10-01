واشنطن تشيد بدور نيجيريا "منارة للصمود والقيادة" في إفريقيا

أشادت الولايات المتحدة بدور نيجيريا كـ"منارة للصمود والقيادة" في القارة الإفريقية، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لاستقلال البلاد.



وهنأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو- في بيان، نشرته الخارجية الأمريكية، اليوم /الأربعاء/- شعب نيجيريا؛ بمناسبة هذه الذكرى.



وقال روبيو: إن الولايات المتحدة "تثمّن شراكتها المستمرة مع نيجيريا، القائمة على المبادئ الديمقراطية المشتركة، والعلاقات التجارية المتنامية والالتزام بتعزيز السلام والأمن".



وأضاف أن واشنطن تحتفل في هذه المناسبة بـ"التراث الثقافي الغني، وروح ريادة الأعمال، والعزيمة الراسخة للشعب النيجيري"، مؤكداً تطلع بلاده إلى تعميق التعاون الثنائي خلال السنوات المقبلة لتحقيق الأهداف المشتركة.



واختتم روبيو بيانه: "نبارك لنيجيريا هذا الإنجاز التاريخي، ونتمنى لها عاماً جديداً من التقدم والازدهار".

