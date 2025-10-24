جمال فياض: قضية فضل شاكر مازالت قيد التحقيق ولم تبدأ المحاكمةl خاص

كشف الناقد الفني والموسيقي الكبير جمال فياض عن آخر تطورات قضية الفنان فضل شاكر، بعد أن تطوع بتسليم نفسه إلى جهات التحقيق للفصل في عدد من القضايا والأحكام القضائية الصادرة بحقه.

الناقد جمال فياض





وقال الناقد اللبناني الكبير جمال فياض:حتى الآن تسير القضية بسرية تامة وكتمان شديد، وبعيدًا عن الأضواء، نظرًا لحساسية الموضوع واهتمام الإعلام الزائد بكافة التفاصيل، ولكي لا يُفسَّر أي تحرك على غير معناه، لذا تجري الأمور بهدوء وصمت، وبعيدًا عن الأضواء، كي تكون بمنتهى الشفافية.





فضل شاكر

وتابع جمال فياض: يتعمد فضل شاكر والمحيطون به، ومكتبه، والقضاء، الكتمان وعدم إظهار أي تفاصيل، حتى لا يتم تداولها على غير حقيقتها.

فضل شاكر

حقيقة براءه فضل شاكر:



وأضاف الناقد جمال فياض: ما زالت القضية قيد التحقيق، ولم تدخل بعد مرحلة المحاكمة، وبالتالي لم يصدر أي حكم سواء بالإدانة أو بالبراءة في حق فضل شاكر، كما أن القضاء اللبناني يتعامل بكل شفافية وعدالة تجاه القضية حتى يخرج بالحكم العادل



