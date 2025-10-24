نيللي كريم تهنئ حاتم صلاح بالزفاف

هنأت الفنانة نيللي كريم، الفنان حاتم صلاح بزفافه، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت نيللي كريم عبر الاستوري: “الف الف الف مبروك يا حبيبي”.

واحتفل الفنان حاتم صلاح بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني في أحد الفنادق.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل الزفاف، أشرف زكي، روجينا، محمد عبد الرحمن توتا، ويزو، يوسف الشريف، محمد جمعة، عمرو سعد، وأحمد سعد الذى قدم باقة من اغانيه المميزة.

حاتم صلاح فى مسلسل “ابن النادي”

من جهة أخرى، عبر الفنان حاتم صلاح عن سعادته الكبيرة بالتواجد في مُسلسل "ابن النادي"، وقال إنه يؤدي شخصية كابتن أسامة مدرب فريق "الشعلة"، وهو النادي محور الأحداث حيث يحاول المدرب إنقاذ النادي وإعادته إلى منصة البطولات.

وعن تعاونه مع أبطال المُسلسل قال إنها المرة الأولى التي يعمل فيها مع الجميع باستثناء آية سماحة، وأشار إلى أن الجميع كانوا مُتكاتفين لخروج العمل في أفضل صورة، وأثني كثيراً على طريقة عمل المخرج كريم سعد وقال إنه مُتمكن من أدواته ويُقدم الأجواء الرياضية بصورة احترافية مميزة.