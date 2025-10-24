ياسمين الخطيب: محمد رمضان سبب عقدة للفنانين.. ولا أحب أعماله

أشادت الإعلامية ياسمين الخطيب، بالفنان محمد رمضان بعد أحدث أعماله الفنية فيلم “أسد”.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها على فيسبوك: “قلت مراراً أني لا أحب أعمال محمد رمضان، لكني أشهد له بالموهبة والنجومية”.

وتابعت: “هذا الرجل صنع حالة لم يصنعها غيره من نجوم جيله.. ده خلى الناس يتفرجوا على «البرنس» على القهاوي زي ماتشات الكورة! وقعد الوطن العربي كله يتفرج على «جعفر العمدة»!”.

وأضافت: “هذه الحالة صنعها هو -وليس محمد سامي- الذي كرر الخلطة ذاتها مع نجوم آخرين، وفشلت في تحقيق ربع ما حققه رمضان منفرداً، لسبب غامض، قد لا يفسره سوى قول العوام: «ربنا صارف له»!”.

واستطردت: “حتى أن بعض الفنانين المستجدين على النجومية، أصيبوا بعقدة تتجلى كل رمضان، اسمها «عقدة رمضان»، منهم فنان بقاله كام سنة بيقدم دور (الشبح المُنتقم)، وبينزل يتفرج على مسلسله على القهاوي عشان يلم الناس بالعافية! خطيئة محمد رمضان، أنه لم يفطن لسر نجوميته الإستثنائية.. ملامحه التي تشبه السواد الأعظم من سكان الأحياء الشعبية، وقصة صعودة من القاع إلى القمة، التي رأوا فيها أحلامهم ممكنة!”.

وأكملت: “تعالى رمضان على الجمهور الذي صنعه، بالتباهي بأمواله وسياراته، فأثار سخطه، لكنه استفاق وصالحه بـ «مدفع رمضان» الذي جب ما قبله!”.

واختتمت: “اليوم شاهدت التريلر الرسمي لفيلمه الأحدث «أسد»، فتأكد لي أن محمد رمضان نجمه قد يخفت، لكنه لن يأفل!”.