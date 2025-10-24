ياسمين وافي: أرفض تقديم السيرة الذاتية لوالدي.. وأعمالي القادمة مفاجأة| فيديو

أكدت الفنانة ياسمين وافي، خلال لقائها مع موقع صدى البلد الاخباري ، أنها ترفض فكرة تقديم سيرة ذاتية عن حياة والدها الفنان الراحل ممدوح وافي، مشيرة إلى أن هذا النوع من الأعمال لا يكون دائمًا دقيقًا في نقل التفاصيل الشخصية أو الفنية.

وقالت ياسمين: "أرفض تقديم السيرة الذاتية لوالدي، لأن أعمال السير الذاتية مش دايمًا دقيقة، وبحس إن مفيش حد شبهه، ولا ممكن يجسد شخصيته زي ما كانت في الحقيقة."

وأضافت أنها تفضّل أن يبقى والدها في ذاكرة الجمهور من خلال أعماله الفنية التي تركت أثرًا كبيرًا لدى المشاهدين، مؤكدة في الوقت نفسه أن عملها الفني القادم سيكون مفاجأة للجمهور، دون الكشف عن تفاصيله، واكتفت بالقول إنه سيُظهرها بشكل مختلف تمامًا.



https://youtube.com/shorts/Ay2bQsD6U2s?si=uqRGunNXmRaAjoGf