مروة ناجي لصدى البلد: فخورة بمشاركتي في مهرجان الموسيقى العربية

أعربت الفنانة مروة ناجي عن سعادتها البالغة وفخرها بالمشاركة في فعاليات النسخة الـ33 من مهرجان الموسيقى العربية، والمُقام على مسرح دار الأوبرا المصرية.

وقالت مروة ناجي في تصريح خاص لـ صدى البلد إنها تعتبر المشاركة في هذه الدورة شرفًا كبيرًا، خاصة أنها تحمل اسم كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، مؤكدة أن ذلك يُضفي على المهرجان طابعًا فنيًا وإنسانيًا فريدًا. فهي أيقونة الفن

وأضافت مروة ناجي، أن مهرجان الموسيقى العربية يُعد من أهم الفعاليات الفنية في المنطقة، لأنه لا يقتصر على الحفلات الغنائية فقط، بل يهدف إلى الحفاظ على التراث الموسيقي العربي وإظهار عظمة مصر والفن المصري أمام العالم.

وأشادت الفنانة بجهود القائمين على المهرجان في تنظيم دورة مميزة تجمع بين الأصالة والتجديد، مؤكدة أن الجمهور المصري يقدّر الفن الراقي ويظل دائمًا الداعم الأكبر للفنانين الحقيقيين.

يذكر أن يُعد مهرجان الموسيقى العربية واحدًا من أعرق وأهم المهرجانات الفنية في العالم العربي، وتنظمه دار الأوبرا المصرية سنويًا تحت إشراف وزارة الثقافة. انطلقت أولى دوراته عام 1992، بهدف الحفاظ على التراث الموسيقي العربي وتقديم نماذج من الفنون الأصيلة التي تجمع بين الماضي والحاضر.

يستضيف المهرجان في كل دورة نخبة من كبار المطربين والعازفين والملحنين من مختلف الدول العربية، إلى جانب الندوات الفكرية والفعاليات التي تناقش تطور الموسيقى العربية وأساليب الحفاظ على الهوية الفنية.

كما يُكرم المهرجان في كل عام رموزًا من رواد الفن والموسيقى تقديرًا لعطائهم وإسهاماتهم في تطوير الأغنية العربية.

وتحمل كل دورة اسم إحدى الشخصيات الفنية العظيمة تكريمًا لمسيرتها، مثل أم كلثوم، محمد عبد الوهاب، ورياض السنباطي، وغيرهم من أعلام الفن العربي.