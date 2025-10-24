طرح البوسترات الفردية لأبطال قصر الباشا.. شاهد

طرحت الشركة المنتجة لفيلم قصر الباشا، البوسترات لفردية للأبطال، تمهيدًا لعرضه بداية الشهر المقبل.

أبطال قصر الباشا:

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، منهم: أحمد حاتم، حسين فهمي، مايان السيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، نبيل عيسى، أحمد فهيم، محمد القس، وسمية رضا التي تظهر لأول مرة في عمل مصري، إلى جانب الفنان الشاب هيثم زيدان .

وتدور أحداث "قصر الباشا" حول جريمة قتل غامضة تقع داخل أحد الفنادق الفاخرة، ما يفتح الباب أمام سلسلة من الأحداث والتحقيقات المشوقة التي تكشف عن أسرار وشخصيات متعددة، في أجواء تجمع بين الغموض والإثارة.

الفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، وإنتاج للمنتجة آلاء لاشين، التي أكدت سعادتها بانتهاء تصوير العمل واستعدادها لطرحه للجمهور خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الفيلم يقدم تجربة مختلفة في السينما المصرية تجمع بين الدراما والغموض والتشويق.