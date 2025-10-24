عرض فيلم دخل الربيع يضحك بسينما زاوية 29 أكتوبر

أعلنت سينما زاوية عن عرض فيلم" دخل الربيع يضحك"، يوم 29 أكتوبر الجاري.

كما حصد فيلم "دخل الربيع يضحك" عدة جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (الدورة الـ45)، من بينها ،جائزة لجنة تحكيم النقاد الدولية (فيبريسي) ، جائزة صلاح أبو سيف لأفضل مخرجة لنهى عادل، كما حصد الفيلم جائزة أفضل فيلم (مناصفة) ضمن المسابقة الدولية، كما حصد الفيلم تنويه خاص للفنانة رحاب عنان عن أدائها في الفيلم.



تدور أحداث الفيلم، خلال فصل الربيع المعروف بطبيعته الخاصة، ويتناول أربع حكايات ما بين الأسرار والغضب والأحزان والدموع المخفية، وسط الضحكات الظاهرة، ولكن مع بداية ذبول الأزهار الزاهية، يأتي خريف غير متوقع ليختتم القصص.



يُشار إلى أن الفيلم من كتابة وإخراج نهى عادل، وإنتاج كوثر يونس وأحمد يوسف، ومنتج مشارك لورا نيكولوف وسمر هنداوي وساندرو كنعان، ومديرة تصوير سارة يحيى، ومونتاج سارة عبد الله، وتسجيل صوت مصطفى شعبان، وميكساج الصوت أحمد أبو السعد، وتلوين سامي نصار وأحمد شافعي، ومهندس ديكور سلمى تيمور، ومصممة أزياء مشيرة الفحام، ومخرج منفذ ميسون المصري، ومونتاج تتر: ماركوس عريان.

والفيلم من بطولة سالي عبده، ومختار يونس، ورحاب عنان، وريم العقاد، وكارول عقاد، ومنى النموري، وسام صلاح، وروكا ياسر.