تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة
أسرة العندليب تدشّن موقعًا إلكترونيًا لمشاهدة منزل عبد الحليم حافظ ومقتنياته
السكة الحديد تفعّل إجراءات الطوارئ في فترات الأمطار
تفاصيل إنشاء مصنع اللقاحات متعدد المراحل بالتعاون مع صندوق الاستثمار الأوروبي
نشاط للرياح وانخفاض الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس
تقارير إنجليزية | رغم التوتر مع سلوت .. ليفربول يؤكد: صلاح ليس للبيع
محمد صلاح يحدد موعد حسم مصيره مع ليفربول.. ماذا سيفعل الفرعون؟
رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع الغذائية والمنتجات الزراعية في الأسواق
تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة تضرب الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ
التصويت في موسكو .. المصريون يشاركون بانتخابات الدوائر الملغاة
المرحلة الثانية من خطة ترامب .. وترتيبات دولية جديدة لإدارة غزة بانتظار الحسم | وخبير يوضح
جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟
أخبار البلد

بحضور دولي ورسمي.. دير سانت كاترين يحيي ذكرى القديسة كاترينا بقداس مهيب

احتفال تاريخي في سانت كاترين
احتفال تاريخي في سانت كاترين
ميرنا رزق

شهد دير سانت كاترين اليوم احتفالا كبيرا لإحياء ذكرى استشهاد القديسة كاترينا، وهو أحد أهم وأقدس الاحتفالات السنوية التي تقيمها بطريركية الروم الأرثوذكس في مصر. 

موقع مقدس 

جاءت المراسم هذا العام وسط حضور ديني ورسمي ودولي واسع، ليؤكد الدير مكانته الروحية الفريدة كأحد أقدم الأديرة في العالم وموقعا مقدسا يجمع بين الإيمان والتاريخ والتراث الإنساني.

وبدأ الاحتفال بقرع أجراس الكنيسة الكبرى داخل الدير، تلاه القداس الإلهي الذي ترأسه البابا سيميون، مطران دير سانت كاترين، داخل الكنيسة الكبرى، بحضور رهبان الدير وعدد كبير من القساوسة اليونانيين إلى جانب زوار من العديد من الدول.

وشملت المراسم:

  • إقامة القداس الرئيسي داخل الكنيسة التاريخية.
  • استخراج رفات القديسة كاترينا من مدفنها الخاص داخل الدير.
  • خروج موكب مهيب يتقدمه الرهبان والقساوسة حاملين الرفات والصليب والرايات المقدسة وسط دقات الأجراس والبخور.
  • الطواف بالرفات حول الكنيسة وإعادته إلى موضعه.
  • مشاركة زوار من مصر، اليونان، قبرص، ودول أخرى.
  • توزيع خواتم فضية على الزوار كتقليد روحي يشير إلى ارتباط القديسة بالمسيح.

وشهد الاحتفال حضورا رسميا لافتا تمثل في:

  • محافظ جنوب سيناء الذي قدم التهنئة لرهبان الدير وأكد أهمية هذا الحدث في دعم السياحة الدينية.
  • سفير اليونان في مصر، وسفيرة قبرص، اللذان شاركا في الطقوس تقديرا للعلاقات التاريخية والثقافية التي تربط بلادهم بالدير والقديسة كاترينا.

وتعكس هذه المشاركة مكانة الدير عالميا، وتوطيد العلاقات الروحية والثقافية بين مصر ودول حوض المتوسط.

من هي القديسة كاترينا؟

  • وُلدت في الإسكندرية في القرن الثالث/الرابع الميلادي لأسرة أرستقراطية.
  • اشتهرت بجمالها وثقافتها الواسعة وإيمانها القوي.
  • بعد إعلانها المسيحية تعرضت للاضطهاد ورفضت إنكار إيمانها أمام الإمبراطور.
  • استشهدت بقطع رأسها وظل اسمها رمزا للشجاعة الروحية.

ووفق التقليد الكنسي، عُثر على رفاتها فوق قمة جبل كاترين ونُقلت إلى الدير حيث تُحفظ حتى اليوم.

دير سانت كاترين

  • تأسس دير سانت كاترين  في القرن السادس الميلادي بأمر الإمبراطور جستنيان.
  • وهو يقع في الوادي المقدس عند سفح جبل موسى وجبل كاترين في جنوب سيناء.
  • يُعد من أقدم الأديرة العاملة في العالم دون انقطاع.
  • يضم مكتبة تُعد من أهم مكتبات المخطوطات المسيحية بعد الفاتيكان.
  • يتميز بتاريخ طويل من التعايش بين الرهبان والقبائل البدوية.
  • مُدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وجاء احتفال هذا العام بدير سانت كاترين مميزا بطقوسه المهيبة، ومشاركته الواسعة من الحضور المحلي والدولي، وبوجود رسمي يعكس مكانة هذا الدير العريق كرمز للسلام والإيمان والتاريخ.

وتستمر هذه الذكرى في تأكيد أهمية سيناء الروحية، وثراء التراث المصري الذي يجمع العالم على أرض واحدة.

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

سيدة

16 فتاة.. عصابة الستات تستدرج الشباب لتصويرهم وتهديدهم| ما القصة؟

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

حسن شحاته

13 ساعة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب الآن في مصر عقب تراجعه

الدولار

رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فتاة - أرشيفية

سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا

محمد صلاح

تصاعد أزمة صلاح في ليفربول.. واستبعاده من مواجهتي إنتر وبرايتون يلوح في الأفق

وزير الاستثمار

حسن الخطيب يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون

«غرفة صناعة الجلود» و«بيراميدز الدولية» تطلقان المؤتمر التحضيري للدورة العشرين من معرض القاهرة الدولي للجلود

انطلاق المؤتمر التحضيري للدورة العشرين من معرض القاهرة الدولي للجلود

التمثيل التجارى ينظم إجتماعاً تنسيقياً مع الجهات الوطنية المصرية

التمثيل التجارى ينظم اجتماعا تنسيقيا مع الجهات الوطنية المصرية

لقطات من اليوم الأول لتصوير «على قد الحب» بطولة نيللى كريم وشريف سلامة

نيللى كريم فى مسلسل على قد الحب
نيللى كريم فى مسلسل على قد الحب
نيللى كريم فى مسلسل على قد الحب

طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص

طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص.
طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص.
طريقة عمل الفريك بالكبد والقوانص.

جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟

العطلات الرسمية 2026
العطلات الرسمية 2026
العطلات الرسمية 2026

محافظ الشرقية يشارك في فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لجامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا OUST

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

