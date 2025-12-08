بحضور دولي ورسمي.. دير سانت كاترين يحيي ذكرى القديسة كاترينا بقداس مهيب

شهد دير سانت كاترين اليوم احتفالا كبيرا لإحياء ذكرى استشهاد القديسة كاترينا، وهو أحد أهم وأقدس الاحتفالات السنوية التي تقيمها بطريركية الروم الأرثوذكس في مصر.

موقع مقدس

جاءت المراسم هذا العام وسط حضور ديني ورسمي ودولي واسع، ليؤكد الدير مكانته الروحية الفريدة كأحد أقدم الأديرة في العالم وموقعا مقدسا يجمع بين الإيمان والتاريخ والتراث الإنساني.

وبدأ الاحتفال بقرع أجراس الكنيسة الكبرى داخل الدير، تلاه القداس الإلهي الذي ترأسه البابا سيميون، مطران دير سانت كاترين، داخل الكنيسة الكبرى، بحضور رهبان الدير وعدد كبير من القساوسة اليونانيين إلى جانب زوار من العديد من الدول.

وشملت المراسم:

إقامة القداس الرئيسي داخل الكنيسة التاريخية.

استخراج رفات القديسة كاترينا من مدفنها الخاص داخل الدير.

خروج موكب مهيب يتقدمه الرهبان والقساوسة حاملين الرفات والصليب والرايات المقدسة وسط دقات الأجراس والبخور.

الطواف بالرفات حول الكنيسة وإعادته إلى موضعه.

مشاركة زوار من مصر، اليونان، قبرص، ودول أخرى.

توزيع خواتم فضية على الزوار كتقليد روحي يشير إلى ارتباط القديسة بالمسيح.

وشهد الاحتفال حضورا رسميا لافتا تمثل في:

محافظ جنوب سيناء الذي قدم التهنئة لرهبان الدير وأكد أهمية هذا الحدث في دعم السياحة الدينية.

سفير اليونان في مصر، وسفيرة قبرص، اللذان شاركا في الطقوس تقديرا للعلاقات التاريخية والثقافية التي تربط بلادهم بالدير والقديسة كاترينا.

وتعكس هذه المشاركة مكانة الدير عالميا، وتوطيد العلاقات الروحية والثقافية بين مصر ودول حوض المتوسط.

من هي القديسة كاترينا؟

وُلدت في الإسكندرية في القرن الثالث/الرابع الميلادي لأسرة أرستقراطية.

اشتهرت بجمالها وثقافتها الواسعة وإيمانها القوي.

بعد إعلانها المسيحية تعرضت للاضطهاد ورفضت إنكار إيمانها أمام الإمبراطور.

استشهدت بقطع رأسها وظل اسمها رمزا للشجاعة الروحية.

ووفق التقليد الكنسي، عُثر على رفاتها فوق قمة جبل كاترين ونُقلت إلى الدير حيث تُحفظ حتى اليوم.

دير سانت كاترين

تأسس دير سانت كاترين في القرن السادس الميلادي بأمر الإمبراطور جستنيان.

وهو يقع في الوادي المقدس عند سفح جبل موسى وجبل كاترين في جنوب سيناء.

يُعد من أقدم الأديرة العاملة في العالم دون انقطاع.

يضم مكتبة تُعد من أهم مكتبات المخطوطات المسيحية بعد الفاتيكان.

يتميز بتاريخ طويل من التعايش بين الرهبان والقبائل البدوية.

مُدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وجاء احتفال هذا العام بدير سانت كاترين مميزا بطقوسه المهيبة، ومشاركته الواسعة من الحضور المحلي والدولي، وبوجود رسمي يعكس مكانة هذا الدير العريق كرمز للسلام والإيمان والتاريخ.

وتستمر هذه الذكرى في تأكيد أهمية سيناء الروحية، وثراء التراث المصري الذي يجمع العالم على أرض واحدة.