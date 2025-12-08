كنيسة الحبل بلا دنس تحتفل بعيد العذراء في السويس

شهدت كنيسة الحبَل بلا دنس للرهبان الفرنسيسكان، بالسويس، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بمناسبة عيد العذراء التي حبل بها بلا دنس الخطيئة الأصلية.

صلاة القداس الإلهي

ترأس القداس الأب فيليب فرج الله، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، بمشاركة الجماعة الرهبانية بالدير، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات.

واستُحضرت خلال القداس معاني القداسة والطهارة التي تعبر عنها عقيدة الحبل بلا دنس، مؤكدين مكانة العذراء مريم كأيقونة للإيمان، والنعمة الإلهية في حياة الكنيسة، واختُتم الاحتفال بالصلاة من أجل السلام، ونمو الجماعة الكنسية.