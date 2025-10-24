قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سامي مغاوري لـ صدى البلد: ابني موهوب ومليش في الوسايط.. فيديو
الأهلي يدعم صفوفه.. تحرك لضم نجم المنتخب| ما القصة؟
الصحة: إغلاق 3 مراكز علاجية وتجميلية غير مرخصة تديرها عناصر تنتحل صفة الأطباء
هتدفع علشان تركن.. الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة السايس البلطجي
مصير أسعار الخضروات والسلع بعد أسبوع من تحرك السولار والبنزين
بحد أقصى 5% من الإنفاق.. ضوابط التبرع للدعاية الانتخابية للنواب
رمضان صبحي على رادار الزمالك مجددًا في الانتقالات الشتوية
فيريرا يعتمد على محمد عواد حارسًا أساسياً للزمالك أمام ديكيداها
خطيب المسجد الحرام: لم ينزل الله مثلها في التوراة والإنجيل ولا الزبور
آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025
اخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 24-10-2025
استثمارات أوروبية بـ5 مليارات يورو ودعم لموقف مصر في قضايا الإقليم
مصير أسعار الخضروات والسلع بعد أسبوع من تحرك السولار والبنزين

 يتابع جميع المواطنين خلال الأيام الأخيرة، أسعار السلع بالأسواق، وذلك بعد تحرك أسعار المواد البترولية، منذ أسبوع، والبعض يقول إن هناك تحركات بعض الشئ، والبعض الأخر يؤكد الاستقرار.

أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن جميع السلع من الخضروات والفاكهة متوفرة في الأسواق بكميات كبيرة، وأنه لا يوجد قلة معروض، وأننا في بداية الموسم الشتوي.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن جميع أسعار السلع ستعود لطبيعتها، وذلك بعد زيادة المعروض، وأن جميع المسؤولين يوفرون الكثير من السلع من أجل خفض الأسعار.

الأسعار تتغير بعض الشئ في فاصل الزراعات

 

وأوضح أن الأسعار تتغير بعض الشئ في فاصل الزراعات، وتغير الفصول بسبب الأحوال الجوية، وأن أسعار الطماطم مرتفعة قبل ارتفاع أسعار البنزين والسولار، موضحًا أ، البعض يروج أن السولار سبب أسعار الطماطم، وهذا أمر غير صحيح.

هناك متابعة على الأسواق

 

وأشار إلى أن هناك متابعة على الأسواق، لعدم قيام بعض التجار برفع الأسعار دون مبرر، وأن هناك إجراءات تتخذ ضد المخالفين، ومن يستغلون المواطنين، ولذلك نوضح أن المؤشر الرئيسي لتحديد سعر السلعة، هو العرض والطلب.

ولفت إلى أن هناك زيادة في الانتاج، وأن الأسعار الخاصة بالخضروات والفاكهة لم تؤثر بصورة كبيرة بالتحركات الأخيرة في أسعار السولار والبنزين، وأن الحكومة تقوم بافتتاح الكثير من المعارض للتخفيف على المواطنين.

وأكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن الأسواق لم تشهد زيادات غير مبررة في أسعار السلع الغذائية بعد قرار رفع أسعار المحروقات.

وأضاف منوفي أن اللجان الميدانية التي تم إرسالها لمراقبة الأسواق أكدت وجود استقرار نسبي، حيث لم يتم رصد أي تلاعب بأسعار المواد الغذائية، وهو ما يعكس نوعاً من الالتزام من قبل التجار والموردين.

زيادات غير مبررة في بعض القطاعات


على الرغم من حالة الاستقرار التي تم الإعلان عنها، فإن بعض القطاعات قد شهدت زيادات غير مبررة.

