مصير أسعار الخضروات والسلع بعد أسبوع من تحرك السولار والبنزين

يتابع جميع المواطنين خلال الأيام الأخيرة، أسعار السلع بالأسواق، وذلك بعد تحرك أسعار المواد البترولية، منذ أسبوع، والبعض يقول إن هناك تحركات بعض الشئ، والبعض الأخر يؤكد الاستقرار.

أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن جميع السلع من الخضروات والفاكهة متوفرة في الأسواق بكميات كبيرة، وأنه لا يوجد قلة معروض، وأننا في بداية الموسم الشتوي.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن جميع أسعار السلع ستعود لطبيعتها، وذلك بعد زيادة المعروض، وأن جميع المسؤولين يوفرون الكثير من السلع من أجل خفض الأسعار.

الأسعار تتغير بعض الشئ في فاصل الزراعات

وأوضح أن الأسعار تتغير بعض الشئ في فاصل الزراعات، وتغير الفصول بسبب الأحوال الجوية، وأن أسعار الطماطم مرتفعة قبل ارتفاع أسعار البنزين والسولار، موضحًا أ، البعض يروج أن السولار سبب أسعار الطماطم، وهذا أمر غير صحيح.

هناك متابعة على الأسواق

وأشار إلى أن هناك متابعة على الأسواق، لعدم قيام بعض التجار برفع الأسعار دون مبرر، وأن هناك إجراءات تتخذ ضد المخالفين، ومن يستغلون المواطنين، ولذلك نوضح أن المؤشر الرئيسي لتحديد سعر السلعة، هو العرض والطلب.

ولفت إلى أن هناك زيادة في الانتاج، وأن الأسعار الخاصة بالخضروات والفاكهة لم تؤثر بصورة كبيرة بالتحركات الأخيرة في أسعار السولار والبنزين، وأن الحكومة تقوم بافتتاح الكثير من المعارض للتخفيف على المواطنين.

وأكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن الأسواق لم تشهد زيادات غير مبررة في أسعار السلع الغذائية بعد قرار رفع أسعار المحروقات.

وأضاف منوفي أن اللجان الميدانية التي تم إرسالها لمراقبة الأسواق أكدت وجود استقرار نسبي، حيث لم يتم رصد أي تلاعب بأسعار المواد الغذائية، وهو ما يعكس نوعاً من الالتزام من قبل التجار والموردين.

زيادات غير مبررة في بعض القطاعات



على الرغم من حالة الاستقرار التي تم الإعلان عنها، فإن بعض القطاعات قد شهدت زيادات غير مبررة.