حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق وتثبيت أسعار السلع الغذائية بأسوان

شنت الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن بمحافظة أسوان حملات تموينية ورقابية مكثفة على الأسواق والأنشطة التجارية لضمان الالتزام بالأسعار المقررة ومنع أى ممارسات احتكارية أو مغالاة فى الأسعار.

ويأتى ذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية للحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين من مختلف السلع.

وشدد محافظ أسوان على تثبيت أسعار السلع الأساسية، وتوفيرها بالكميات الكافية لتحقيق التوازن المطلوب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مكلفاً بالاستمرار فى تنظيم الحملات بشكل يومى ومكثف بجميع المراكز والمدن تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية والحكومية بضرورة حماية المستهلك وتأمين احتياجاته بأسعار عادلة، حيث إن المحافظة لن تتهاون مع أى مخالفات تمس حياة المواطن أو تخل بإستقرار السوق.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة عاطف كامل بحملة موسعة بمشاركة التموين ومراقبة الأغذية، أسفرت عن تحرير 3 محاضر لعدم وجود شهادات صحية ، و3 محاضر لمخالفات النظافة العامة ، و10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

جهود المحليات

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو برئاسة سيد سعدى حملة مكثفة على الأنشطة التجارية بمشاركة ممثلى التموين والصحة والإشغالات وتراخيص المحلات ، حيث تم تحرير 4 محاضر جنح لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر جنح لبيع سلع منتهية الصلاحية ، إلى جانب إعدام 30 كجم من السلع الفاسدة و5 لترات من المشروبات الغازية المنتهية الصلاحية، ورفع 3 إشغالات مخالفة.

وفي السياق ذاته نظمت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية برئاسة عادل مرغنى حملة رقابية موسعة بالتعاون مع التموين والصحة وجهاز حماية المستهلك ، أسفرت عن تحرير 27 محضر متنوع شملت مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود سجل تجارى أو شهادات صحية، وسلع منتهية الصلاحية ، بالإضافة إلى إعدام 157 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

كما نظمت الوحدة المحلية لمدينة السباعية برئاسة شوقى مصطفى حملة مشتركة مع التموين والصحة والطب البيطري وشرطة المرافق، تم خلالها الإطمئنان على إستقرار أسعار السلع وتوافرها بكميات مناسبة داخل الأسواق ومحال الجزارة والمخابز.