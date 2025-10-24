قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
70 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد ٢٣ أكتوبر لبضائع وسيارات جمارك السويس والسخنة
استمرار فعاليات الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بمسجد العلي العظيم
أحمد مالك يرد على شائعة ارتباطه بإحدى الفنانات
مواعيد مباريات الجولة الـ12 فى الدوري المصري
رجال سلة الأهلي يواجه هليوبوليس في دوري المرتبط
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا
تشديد لبناني غير مسبوق لمنع الصيد البري وحماية الطيور المهاجرة
التضامن تنظم المعسكر التدريبي لأعضاء أسرة طلاب من أجل مصر ضمن برنامج "مودة"
سنن صلاة الجمعة.. احرص على فعلها
كوريا الجنوبية: فرصة كبيرة لعقد لقاء بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية الأسبوع المقبل
شرطة الاحتلال تصدر تعليماتها للاستعداد لتسلم جثتي رهينتين
أبرز مضاعفات حساسية الجيوب الأنفية المزمنة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق وتثبيت أسعار السلع الغذائية بأسوان

محمد عبد الفتاح

شنت الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن بمحافظة أسوان حملات تموينية ورقابية مكثفة على الأسواق والأنشطة التجارية لضمان الالتزام بالأسعار المقررة ومنع أى ممارسات احتكارية أو مغالاة فى الأسعار. 

ويأتى ذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية للحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين من مختلف السلع. 

وشدد محافظ أسوان على تثبيت أسعار السلع الأساسية، وتوفيرها بالكميات الكافية لتحقيق التوازن المطلوب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مكلفاً بالاستمرار فى تنظيم الحملات بشكل يومى ومكثف بجميع المراكز والمدن تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية والحكومية بضرورة حماية المستهلك وتأمين احتياجاته بأسعار عادلة، حيث إن المحافظة لن تتهاون مع أى مخالفات تمس حياة المواطن أو تخل بإستقرار السوق. 

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة عاطف كامل بحملة موسعة بمشاركة التموين ومراقبة الأغذية، أسفرت عن تحرير 3 محاضر لعدم وجود شهادات صحية ، و3 محاضر لمخالفات النظافة العامة ، و10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار. 

جهود المحليات

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو برئاسة سيد سعدى حملة مكثفة على الأنشطة التجارية بمشاركة ممثلى التموين والصحة والإشغالات وتراخيص المحلات ، حيث تم تحرير 4 محاضر جنح لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر جنح لبيع سلع منتهية الصلاحية ، إلى جانب إعدام 30 كجم من السلع الفاسدة و5 لترات من المشروبات الغازية المنتهية الصلاحية، ورفع 3 إشغالات مخالفة. 

وفي السياق ذاته نظمت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية برئاسة عادل مرغنى حملة رقابية موسعة بالتعاون مع التموين والصحة وجهاز حماية المستهلك ، أسفرت عن تحرير 27 محضر متنوع شملت مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود سجل تجارى أو شهادات صحية، وسلع منتهية الصلاحية ، بالإضافة إلى إعدام 157 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى. 

كما نظمت الوحدة المحلية لمدينة السباعية برئاسة شوقى مصطفى حملة مشتركة مع التموين والصحة والطب البيطري وشرطة المرافق، تم خلالها الإطمئنان على إستقرار أسعار السلع وتوافرها بكميات مناسبة داخل الأسواق ومحال الجزارة والمخابز.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

بيراميدز

صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي

اشتعال النيران فيها على طريق السويس

العربية اتفحمت.. مصرع شاب في حادث على طريق السويس

سموتريتش

أتوقع ألا يؤذوننا.. سموتريتش يتراجع عن تصريحاته المسيئة للسعودية

سعر الذهب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

قانون العمل

للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد

النيابة الإدارية

التصويت الإلكتروني.. النيابة الإدارية تباشر الإشراف القضائي على انتخابات الزهور

رمضان صبحي

أولى جلسات محاكمة رمضان صبحي في قضية تزوير امتحانات.. غدًا

حادث اشتعال سيارة بطريق مصر السويس

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث اشتعال سيارة بطريق السويس

جمال فياض: قضية فضل شاكر مازالت قيد التحقيق ولم تبدأ المحاكمةl خاص

طرح البوسترات الفردية لأبطال قصر الباشا.. شاهد

تويوتا تطلق ميني فان هجينة أكثر فخامة وأعلى سعرا بحلول 2026

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

هاني حسن الأسمر: استحالة أطلب من حد يشغلني.. وعايز أقدم حاجة تعيش مدى الحياة| فيديو

ساركوزي

تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

