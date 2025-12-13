رفع كفاءة المطبعة السرية لطباعة أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بقنا

تابع هانى عنتر الصابر ، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، انتهاء أعمال الصيانة الشاملة ورفع كفاءة المطبعة السرية وتوريد وتشغيل عدد من آلات طباعة جديدة مخصصة لطباعة أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بنظام البوكليت داخل المطبعة السرية بديوان عام المديرية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، وتستهدف رفع كفاءة البنية التحتية للطباعة والتأمين داخل المطبعة السرية.

وتابع الصابر، حيث شملت أعمال الصيانة تطوير أجهزة حاسب آلي حديثة وآلات طباعة ورفع كفاءة البنية التحتية من دهانات وكهرباء ورفع كفاءة البنية التحتية للمطبعة.

وأكد وكيل وزارة أالتربية والتعليم بقنا، بأن وزارة التربية والتعليم تضع على رأس أولوياتها تطوير منظومة العمل داخل المطابع السرية، لما لها من دور حيوي في ضمان سرية الامتحانات ومنع أي تسريبات محتملة، بما يحفظ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأشار الصابر، إلى أن هذه الاستعدادات تأتى في إطار توجيهات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبمتابعة الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا.

