اعتراف نادر.. كيم جونج أون يكشف المهمة السرية لقوات كوريا الشمالية في روسيا
ملكة الشهب تعود .. عرض سماوي يخطف الأنفاس في ديسمبر
إيران ترفع أسعار البنزين رسميا وتطلق نظام تسعير جديد
إيران تصادر ناقلة أجنبية في خليج عمان تحمل 6 ملايين لتر ديزل مهرب
أمطار وتحذيرات عاجلة.. خريطة الطقس اليوم السبت
اعتذار طولان.. 3 أسباب وراء خروج منتخب مصر من كأس العرب| تفاصيل مثيرة
الجيش السوداني: ماضون في مسيرة تحرير الوطن والدفاع عن سيادته
اليوم.. بدء تطبيق اتفاق إلغاء تأشيرات الدخول بين روسيا والأردن
الصين تدرس حزمة حوافز بقيمة 70 مليار دولار لتمويل صناعة الرقائق
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 13-12-2025.. عيار 21 يرتفع
انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
تحقق معه نقابة الأطباء.. جامعة عين شمس تنفي صلتها بطبيب يقدم نصائح مخالفة
محافظات

رفع كفاءة المطبعة السرية لطباعة أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بقنا

جولة المطبعة السرية بقنا
جولة المطبعة السرية بقنا
يوسف رجب

تابع هانى عنتر الصابر ، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، انتهاء أعمال الصيانة الشاملة ورفع كفاءة المطبعة السرية وتوريد وتشغيل عدد من  آلات طباعة جديدة مخصصة لطباعة أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بنظام البوكليت داخل المطبعة السرية بديوان عام المديرية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، وتستهدف رفع كفاءة البنية التحتية للطباعة والتأمين داخل المطبعة السرية.

وتابع الصابر، حيث شملت أعمال الصيانة تطوير أجهزة حاسب آلي حديثة  وآلات طباعة ورفع كفاءة البنية التحتية من دهانات وكهرباء ورفع كفاءة البنية التحتية للمطبعة.

وأكد وكيل وزارة أالتربية والتعليم بقنا، بأن وزارة التربية والتعليم تضع على رأس أولوياتها تطوير منظومة العمل داخل المطابع السرية، لما لها من دور حيوي في ضمان سرية الامتحانات ومنع أي تسريبات محتملة، بما يحفظ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأشار الصابر، إلى أن هذه الاستعدادات تأتى في إطار توجيهات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبمتابعة الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا.

قنا رفع كفاءة المطبعة السرية الشهادة الإعدادية نظام البوكليت وزير التربية والتعليم

