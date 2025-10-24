هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن كيفية الاستثمار الامن من خلال الشهادات البنكية، التي أطلقها البنك الأهلي المصري مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية بالعملة المحلية، التي تستهدف تلبية احتياجات العملاء المختلفة من حيث العائد ودورية الصرف ومرونة الاسترداد، ضمن حرص البنك على تنويع أوعيته الادخارية وتقديم بدائل استثمارية تنافسية في السوق المصرفي المحلي.

البنك الأهلي المصري

تتصدر قائمة هذه الشهادات الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري، وهي من أبرز الأدوات الادخارية التي طرحها البنك، حيث تمنح العميل عائدا تصاعديا على مدار مدة الشهادة التي تمتد لثلاث سنوات.

يبدأ العائد بنسبة 21% خلال السنة الأولى، ثم ينخفض تدريجيا إلى 16.75% في السنة الثانية، و13.50% في السنة الثالثة، ليحصل العميل على عائد شهري طوال فترة الاستثمار، يتم احتسابه من يوم العمل التالي ليوم الشراء مباشرة.

الحد الأدنى لشراء الشهادة يبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتتيح الشهادة إمكانية الاقتراض بضمانها من أي فرع من فروع البنك، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها المختلفة بضمانها، وفقا للتعليمات السارية.

ولا يمكن استرداد الشهادة قبل مرور ستة أشهر من تاريخ اليوم التالي للشراء، بينما يسمح بالاسترداد بعد ذلك وفقا للقواعد المعلنة داخل البنك، على أن تسترد الشهادة بكامل قيمتها الاسمية في نهاية مدتها.

وفي إطار التنوع الذي يقدمه البنك الأهلي المصري، يتيح أيضا الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات بنسبة 17% عائد شهري، وهي شهادة تمنح دخلا ثابتا ومستقرا طوال مدتها، مع نفس شروط الحد الأدنى والاقتراض والاسترداد السابقة.

كما يقدم البنك الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري الثابت لمدة خمس سنوات، بعائد 14.25% شهري، لتناسب العملاء الباحثين عن استثمار طويل الأجل ومستقر الدخل.

أما للعملاء الراغبين في الاستفادة من تحركات أسعار الفائدة بالسوق المصرفي، فقد طرح البنك الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير لمدة ثلاث سنوات، بعائد 21.25% يصرف كل ثلاثة أشهر.

ويرتبط هذا العائد بسعر الإيداع لدى البنك المركزي المصري (Bid Corridor) مضافا إليه 0.25%، ويطبق التعديل على جميع العملاء سواء الجدد أو الحاليين فور تغيير سعر الإيداع.

ويتيح البنك لجميع حاملي هذه الشهادات الاقتراض بضمانها، أو إصدار بطاقات ائتمان لتلبية احتياجاتهم التمويلية المختلفة، مع بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء دون تأخير.

تأتي هذه الشهادات في إطار استراتيجية البنك الأهلي المصري الرامية إلى جذب مدخرات الأفراد، ودعم خطط الدولة لزيادة معدلات الادخار القومي، عبر منتجات مصرفية مرنة تحقق التوازن بين العائد المضمون والاستثمار الآمن، بما يتناسب مع مختلف فئات العملاء وظروفهم المالية.



شهادات ادخار البنك الاهلي بالعملة المحلية

