قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق انتخابات نادي الزهور بنظام التصويت الإلكتروني في سابقة جديدة
بث مباشر لصلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
نيللي كريم تهنئ حاتم صلاح بالزفاف
منتخب الناشئين.. حلم استعادة أمجاد 1997 في مونديال قطر
أستاذ علوم سياسية لـ صدى البلد: تحركات مصر الأخيرة رسالة حاسمة بأن القاهرة لن تسمح بانهيار التهدئة في غزة
مصطفى شوبير يدعم الطفل ضيف المران قبل سفره لزرع نخاع
هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي
أونروا: يجب أن توقف إسرائيل عمليات الضم المتزايدة في الضفة الغربية
وزير الري: اطلاق 27 تطبيقا رقيمًا لمتابعة مناوبات الترع ومنشآت السيول
أسبوع حافل بالفعاليات العلمية واجتماعات المجالس.. حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي
التعليم العالي: تفعيل المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات
خبير: العالم أجمع ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

البنك الاهلي
البنك الاهلي
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن كيفية الاستثمار الامن من خلال الشهادات البنكية، التي أطلقها البنك الأهلي المصري مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية بالعملة المحلية، التي تستهدف تلبية احتياجات العملاء المختلفة من حيث العائد ودورية الصرف ومرونة الاسترداد، ضمن حرص البنك على تنويع أوعيته الادخارية وتقديم بدائل استثمارية تنافسية في السوق المصرفي المحلي.

البنك الأهلي المصري

تتصدر قائمة هذه الشهادات الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري، وهي من أبرز الأدوات الادخارية التي طرحها البنك، حيث تمنح العميل عائدا تصاعديا على مدار مدة الشهادة التي تمتد لثلاث سنوات. 

يبدأ العائد بنسبة 21% خلال السنة الأولى، ثم ينخفض تدريجيا إلى 16.75% في السنة الثانية، و13.50% في السنة الثالثة، ليحصل العميل على عائد شهري طوال فترة الاستثمار، يتم احتسابه من يوم العمل التالي ليوم الشراء مباشرة.

الحد الأدنى لشراء الشهادة يبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتتيح الشهادة إمكانية الاقتراض بضمانها من أي فرع من فروع البنك، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها المختلفة بضمانها، وفقا للتعليمات السارية. 

ولا يمكن استرداد الشهادة قبل مرور ستة أشهر من تاريخ اليوم التالي للشراء، بينما يسمح بالاسترداد بعد ذلك وفقا للقواعد المعلنة داخل البنك، على أن تسترد الشهادة بكامل قيمتها الاسمية في نهاية مدتها.

وفي إطار التنوع الذي يقدمه البنك الأهلي المصري، يتيح أيضا الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات بنسبة 17% عائد شهري، وهي شهادة تمنح دخلا ثابتا ومستقرا طوال مدتها، مع نفس شروط الحد الأدنى والاقتراض والاسترداد السابقة. 

كما يقدم البنك الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري الثابت لمدة خمس سنوات، بعائد 14.25% شهري، لتناسب العملاء الباحثين عن استثمار طويل الأجل ومستقر الدخل.

أما للعملاء الراغبين في الاستفادة من تحركات أسعار الفائدة بالسوق المصرفي، فقد طرح البنك الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير لمدة ثلاث سنوات، بعائد 21.25% يصرف كل ثلاثة أشهر. 

ويرتبط هذا العائد بسعر الإيداع لدى البنك المركزي المصري (Bid Corridor) مضافا إليه 0.25%، ويطبق التعديل على جميع العملاء سواء الجدد أو الحاليين فور تغيير سعر الإيداع.

ويتيح البنك لجميع حاملي هذه الشهادات الاقتراض بضمانها، أو إصدار بطاقات ائتمان لتلبية احتياجاتهم التمويلية المختلفة، مع بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء دون تأخير.

تأتي هذه الشهادات في إطار استراتيجية البنك الأهلي المصري الرامية إلى جذب مدخرات الأفراد، ودعم خطط الدولة لزيادة معدلات الادخار القومي، عبر منتجات مصرفية مرنة تحقق التوازن بين العائد المضمون والاستثمار الآمن، بما يتناسب مع مختلف فئات العملاء وظروفهم المالية.


شهادات ادخار البنك الاهلي بالعملة المحلية

الشهادة البلاتينيه ذات العائد المتدرج الشهري
الحد الأدنى للشراء
1000جم
ومضاعفاتها
المدة
3سنوات
سعر العائد21%
السنه الأولي
16.75%
السنه الثانية
13.50%
السنه الثالثة


الشهادة البلاتينيه ذات العائد المتدرج الشهري
الحد الأدنى للشراء
1000جم
ومضاعفاتها
المدة
3سنوات
سعر العائد21%
السنه الأولي
16.75%
السنه الثانية
13.50%
السنه الثالثة


الشهادة البلاتينيه ذات العائد المتدرج السنوي
الحد الأدنى للشراء
1000جم
ومضاعفاتها
المدة
3سنوات
سعر العائد23%
السنه الأولي
18.50%
السنه الثانية
14%
السنه الثالثة


الشهادة البلاتينيه 3 سنوات
الحد الأدنى للشراء
1000جم
ومضاعفاتها
المدة
3سنوات
سعر العائد17%
شهري


الشهادة البلاتينيه ذات العائد المتغير
الحد الأدنى للشراء
1000 جم
ومضاعفاتها
المدة
3 سنوات
سعر العائد
21.25%
ربع سنوي

الشهادة البلاتينيه ذات العائد المتدرج الشهري
الحد الأدنى للشراء
1000جم
ومضاعفاتها
المدة
3سنوات
سعر العائد21%
السنه الأولي
16.75%
السنه الثانية
13.50%
السنه الثالثة


الشهادة البلاتينيه ذات العائد المتدرج السنوي
الحد الأدنى للشراء
1000جم
ومضاعفاتها
المدة
3سنوات
سعر العائد23%
السنه الأولي
18.50%
السنه الثانية
14%
السنه الثالثة


الشهادة البلاتينيه 3 سنوات
الحد الأدنى للشراء
1000جم
ومضاعفاتها
المدة
3سنوات
سعر العائد17%
شهري


الشهادة البلاتينيه ذات العائد المتغير
الحد الأدنى للشراء
1000 جم
ومضاعفاتها
المدة
3 سنوات
سعر العائد
21.25%
ربع سنوي


الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري
الحد الأدنى للشراء
1000جم
ومضاعفاتها
المدة
5 سنوات
سعر العائد
14.25%
شهري


الشهادة البلاتينيه ذات العائد المتدرج الشهري
الحد الأدنى للشراء
1000جم
ومضاعفاتها
المدة
3سنوات
سعر العائد21%
السنه الأولي
16.75%
السنه الثانية
13.50%
السنه الثالثة


الشهادة البلاتينيه ذات العائد المتدرج السنوي
الحد الأدنى للشراء
1000جم
ومضاعفاتها
المدة
3سنوات
سعر العائد23%
السنه الأولي
18.50%
السنه الثانية
14%
السنه الثالثة


الشهادة البلاتينيه 3 سنوات
الحد الأدنى للشراء
1000جم
ومضاعفاتها
المدة
3سنوات
سعر العائد17%
شهري


الشهادة البلاتينيه ذات العائد المتغير
الحد الأدنى للشراء
1000 جم
ومضاعفاتها
المدة
3 سنوات
سعر العائد
21.25%
ربع سنوي


الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري
الحد الأدنى للشراء
1000جم
ومضاعفاتها
المدة
5 سنوات
سعر العائد
14.25%
شهري


شهادة امان المصريين
فئه الشهادة
500جم
ومضاعفاتها و بحد اقصي 2500 جم
المدة
3 سنوات
سعر العائد13%

البنك الأهلي المصري البنك الأهلي الشهادات الادخارية الشهادات الادخارية بالعملة المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي

اشتعال النيران فيها على طريق السويس

العربية اتفحمت.. مصرع شاب في حادث على طريق السويس

سموتريتش

أتوقع ألا يؤذوننا.. سموتريتش يتراجع عن تصريحاته المسيئة للسعودية

سعر الذهب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

قانون العمل

للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد

سعر الدولار اليوم

سعر أقل دولار اليوم 24-10-2025

ترشيحاتنا

حسام حسن وعمر كمال

عمر كمال برفقة حسام حسن في أحدث ظهور.. شاهد

الاتحاد ضد الهلال

موعد مباراة الاتحاد والهلال في الدوري السعودي والقناة الناقلة

شريف اكرامي

رسالة وليس سبوبة.. شريف إكرامي يوجه رسالة للإعلاميين

بالصور

طرح البوسترات الفردية لأبطال قصر الباشا.. شاهد

أحمد حاتم
أحمد حاتم
أحمد حاتم

تويوتا تطلق ميني فان هجينة أكثر فخامة وأعلى سعرا بحلول 2026

تويوتا
تويوتا
تويوتا

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

جيب تستدعي سياراتها الهجينة بسبب عطل خطير

جيب رانجلر
جيب رانجلر
جيب رانجلر

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

هاني حسن الأسمر: استحالة أطلب من حد يشغلني.. وعايز أقدم حاجة تعيش مدى الحياة| فيديو

ساركوزي

تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد