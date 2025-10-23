قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
الإدارية العليا ترفض 89 طعنا على استبعاد مرشحين من انتخابات النواب
بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025
بيان عربي إسلامي: ندين مصادقة الكنيست على ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة
500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رفض طعن هيثم الحريري على حكم استبعاده من الترشح للنواب
الخارجية: 32 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي
نتنياهو يتراجع عن ضم الضفة الغربية.. ماذا حدث؟
وقت يستجاب فيه الدعاء يتكرر 5 مرات في اليوم.. يغفل عنه الكثيرون
القمة المصرية الأوروبية تتصدر المشهد: 183 مادة إعلامية عالمية تغطي فعالياتها
مباحثات القاهرة للفصائل الفلسطينية للتوافق حول المرحلة الثانية من خطة ترامب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

Anker تطلق نسختين جديدتين من أجهزة بنك الطاقة

لمياء الياسين

أطلقت شركة أنكر  بنك الطاقة زولو المُحسّن، والذي يأتي يإصدارين جديدين، 45 واط، وكابلين USB-C مدمجين. 

 يُعد الباوربنك نسخة مُحسّنة من طراز تم سحبه من السوق في وقت سابق من عام 2025 وينضم هذان المنتجان إلى إصدارين حاليين، يوفران كابلين مدمجين، ومنفذي USB، وشاشة بسيطة.

ميزات باوربنك زولو 

 ويعمل بنك الطاقة بقدرة 45 واط، ويأتي بكابلين USB-C مدمجين)  يُعد هذا الملحق نسخة مُحسّنة من طراز تم سحبه من السوق في وقت سابق من عام 2025. 

Anker تطلق نسختين جديدتين من أجهزة بنك الطاقة

ينضم هذان المنتجان إلى إصدارين حاليين، يوفران كابلين مدمجين، ومنفذي USB، وشاشة بسيطة.

يأتي كلاهما باللونين الأزرق والوردي و يُضاف هذان اللونان إلى الإصدارات الحالية باللونين الأسود والأبيض والتي طُرحت قبل بضعة أسابيع.

يمكن للمستخدمين شحن ما يصل إلى أربعة أجهزة في وقت واحد. ورغم أن الكابلات المدمجة قد خضعت لاختبارات لتحمل 10,000 ثانية، إلا أنه يصعب استبدالها في حال انكسارها.

 يوفر كل منفذ من منافذ USB-C الثلاثة طاقة تصل إلى 45 واط؛ وبقوة 40 واط، يُفترض أن يشحن هاتف iPhone 17 Pro حتى 50% في 20 دقيقة. ويُقال إن منفذ USB-A يوفر طاقة تصل إلى 22.5 واط، ولكن لم يُذكر الحد الأقصى للطاقة الإجمالية. 

تسمح لك بطارية 20,000 مللي أمبير/ساعة بشحن هاتف iPhone 16 أربع مرات. يظهر مستوى شحن البطارية المتبقي على شاشة بسيطة، حيث يتم شحن الملحق عبر منفذ USB-C. 

تشير شركة Anker إلى أن أبعاد بنك الطاقة 120 × 73 × 31 ملم (~4.7 × 2.9 × 1.2 بوصة) ووزنه 366 جرامًا (~12.9 أونصة). في حين أن النسخة السوداء من Anker Zolo Power Bank (20K، 45W، كابلات USB-C مزدوجة مدمجة) متوفرة بالفعل في أوروبا ، فمن غير الواضح متى ستصبح خيارات الألوان الأخرى متاحة للعملاء في هذه المنطقة.

شركة أنكر بنك الطاقة بنك الطاقة زولو هاتف iPhone 16 هاتف iPhone 17 Pro

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

امام عاشور

بعد إصابته بفيروس A..آخر تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

بحضور وزير الثقافة.. القومي للمرأة ينظم ندوة "رسائل .. نساء أكتوبر"

بحضور وزير الثقافة.. القومي للمرأة ينظم ندوة "رسائل .. نساء أكتوبر"

وزير الزراعة

وزير الزراعة: الشراكة مع أفريقيا ضرورة إستراتيجية ومصر دائما تسعد بتقديم ونقل خبراتها للأشقاء

معرض كنوز الفراعنة

روما تستقبل معرض "كنوز الفراعنة" .. شاهد

بالصور

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

