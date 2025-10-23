أطلقت شركة أنكر بنك الطاقة زولو المُحسّن، والذي يأتي يإصدارين جديدين، 45 واط، وكابلين USB-C مدمجين.

يُعد الباوربنك نسخة مُحسّنة من طراز تم سحبه من السوق في وقت سابق من عام 2025 وينضم هذان المنتجان إلى إصدارين حاليين، يوفران كابلين مدمجين، ومنفذي USB، وشاشة بسيطة.

ميزات باوربنك زولو

Anker تطلق نسختين جديدتين من أجهزة بنك الطاقة

يأتي كلاهما باللونين الأزرق والوردي و يُضاف هذان اللونان إلى الإصدارات الحالية باللونين الأسود والأبيض والتي طُرحت قبل بضعة أسابيع.

يمكن للمستخدمين شحن ما يصل إلى أربعة أجهزة في وقت واحد. ورغم أن الكابلات المدمجة قد خضعت لاختبارات لتحمل 10,000 ثانية، إلا أنه يصعب استبدالها في حال انكسارها.

يوفر كل منفذ من منافذ USB-C الثلاثة طاقة تصل إلى 45 واط؛ وبقوة 40 واط، يُفترض أن يشحن هاتف iPhone 17 Pro حتى 50% في 20 دقيقة. ويُقال إن منفذ USB-A يوفر طاقة تصل إلى 22.5 واط، ولكن لم يُذكر الحد الأقصى للطاقة الإجمالية.

تسمح لك بطارية 20,000 مللي أمبير/ساعة بشحن هاتف iPhone 16 أربع مرات. يظهر مستوى شحن البطارية المتبقي على شاشة بسيطة، حيث يتم شحن الملحق عبر منفذ USB-C.

تشير شركة Anker إلى أن أبعاد بنك الطاقة 120 × 73 × 31 ملم (~4.7 × 2.9 × 1.2 بوصة) ووزنه 366 جرامًا (~12.9 أونصة). في حين أن النسخة السوداء من Anker Zolo Power Bank (20K، 45W، كابلات USB-C مزدوجة مدمجة) متوفرة بالفعل في أوروبا ، فمن غير الواضح متى ستصبح خيارات الألوان الأخرى متاحة للعملاء في هذه المنطقة.