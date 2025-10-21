أبوظبي التجاري أفضل بنك بـ مصر في الخدمات الرقمية للأفراد

أعلنت"جلوبال فاينانس" Global Finance العالمية فوز بنك أبوظبي التجاري لأول مرة كأفضل بنك في مصر في الخدمات الرقمية للأفراد (BEST CONSUMER DIGITAL BANK)، وهي الجائزة المرموقة التي لا تمنح إلا للبنوك التي تثبت قدرتها على تحقيق نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتعزز التجربة المصرفية الحديثة وتواكب أحدث الاتجاهات العالمية.

وبهذه الجائزة، حصد بنك أبوظبي التجاري – مصر اجمالي تسعة جوائز في الخدمات الرقمية من كلا من مؤسسة "جلوبال فاينانس" لعام ٢٠٢٥ ومؤسسة ذا ديجيتال بانكر (The Digital Banker)، تأكيداً لجودة خدماته وجهوده في مجال التحول الرقمي والابتكار.

كانت مؤسسة "جلوبال فاينانس" Global Finance العالمية أعلنت من خلال منصتها عن الفائزين بالجوائز الرقمية لعام ٢٠٢٥ في أفريقيا والشرق الأوسط وتوج بنك أبوظبي التجاري لأول مرة كأفضل بنك في مصر في الخدمات الرقمية للأفراد) (BEST CONSUMER DIGITAL BANK وحصل على جوائز أفضل تطبيق محمول للخدمات المصرفية (Best mobile banking app)، أفضل تصميم لتجربة المستخدم (Best UX design) الأفضل في التحول الرقمي (Best digital transformation) وأفضل منتج اونلاين ) (Best online product offerings.

من جانبها، أعلنت مؤسسة "ذا ديجيتال بانكر" The Digital Banker خلال حفل جوائز التميز والابتكار لأفريقيا والشرق الأوسط لعام 2025، فوز البنك بأربعة جوائز هي أفضل مبادرة للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول (Best Mobile Banking Initiative 2025)، أفضل برنامج للتحول الرقمي (Best Digital Transformation Program 2025)، أفضل إبتكار في أجهزة الصراف الآلي (Best ATM Innovation 2025)، أفضل مبادرة لمركز الاتصال (Best Contact Center Initiative 2025).

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أعرب إيهاب السويركي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي التجاري – مصر، عن سعادته بهذه الجوائز قائلاً : "نحن فخورون بهذا التتويج الذي يعكس صلابة استراتيجيتنا التي ترتكز على تعزيز رضا العملاء كمحرك رئيسي للنمو، والاستثمار المستمر في الابتكار التكنولوجي لتقديم خدمات مصرفية بمعايير عالمية.. كما تمثل هذه الجوائز وساماً وشهادة على تميز الأداء الجماعي لفريق العمل بالبنك، وهي ثمرة لجهودنا المتواصلة منذ انطلاق العلامة التجارية في السوق المصري عام 2020، وتماشياً مع رؤية المجموعة في أبوظبي نجحنا في تحقيق قفزات تكنولوجية هائلة مكنتنا من تسريع عملية التحول الرقمي وتقديم تجربة مصرفية رقمية على أعلى مستوى تلبي تطلعات واحتياجات عملائنا ، كما يأتي ذلك في إطار استراتيجيتنا للنمو ودفع التطور التكنولوجي لتفعيل هدف ورؤية البنك في أن يكون البنك المفضل لعملائه وذلك من خلال تقديم خدمات وتجربة مصرفية استثنائية "

واختتم السويركي تصريحه مؤكداً أن هذه الجوائز تمثل دافعاً قوياً لمواصلة العمل والابتكار، وتؤكد التزام البنك الراسخ بتقديم تجربة مصرفية فريدة وعصرية تواكب تطلعات عملائه وتدعم رؤية الدولة نحو التحول الرقمي وأيضاً تعزيز الشمول المالي.

وفي إطار التزامه المستمر بتطوير الخدمات الرقمية كأحد الركائز الأساسية لاستراتيجيته الخمسية، واصل بنك أبوظبي التجاري – مصر الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتحقيق قفزات نوعية في مجال الابتكار التكنولوجي من خلال تبني أحدث الحلول الرقمية وتعزيز البنية التحتية الذكية لأنظمته المصرفية حيث وصلت نسبة المسجلين في الخدمات الرقمية 70% من إجمالي قاعدة العملاء مع زيادة مطردة في الخدمات الرقمية بنهاية شهر يونيو مقارنة بالعام الماضي بلغت 62% كما بلغت نسبة استخدام الخدمات الرقمية 98% .

جدير بالذكر، أن بنك أبوظبي التجاري أطلق مؤخراً خدمة التقديم على البطاقات الائتمانية من خلال تطبيق الهاتف المحمول وقبل ذلك خدمة فتح الحساب أونلاين، كما يتيح البنك خدمة التحويل لحظياً لعملائه بحدود تصل إلى 5 ملايين جنيه في اليوم الواحد، ويعد ذلك جزء من منهجية البنك لرقمنة الخدمات البنكية وتقديم تجربة مصرفية سلسة عبر تطبيق واحد يربط بين حساباتهم البنكية في مختلف المؤسسات المصرفية، وتوفير حلول ذكية وفعالة ترتقي بتجربة العميل، كما يسهّل على العملاء من مختلف الشرائح فتح حساباتهم بكل يسر وسرعة، ويسهم في الوقت ذاته في تعزيز الشمول المالي وزيادة الحصة السوقية للبنك.

تأتي هذه الجهود في ضوء التوجهات الاستراتيجية للبنك المركزي المصري، وتماشياً مع رؤية مصر 2030، التي تضع الرقمنة والشمول المالي على رأس أولوياتها ، كما تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، خاصة في ما يتعلق بالابتكار، والبنية التحتية، وتعزيز الشمول المالي.

ومن المعروف أن جوائز "ذا ديجيتال بانكر" و"جلوبال فاينانس" تُمنح استناداً إلى تقييم لجنة تحكيم تضم نخبة من كبار التنفيذيين في المؤسسات المالية والمصرفية العالمية، وخبراء الاقتصاد والتحول الرقمي، حيث تهدف إلى تكريم المؤسسات الرائدة التي تُحدث فرقاً حقيقياً في مجتمعاتها من خلال الابتكار، واعتماد أحدث الحلول الرقمية لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء. وقد تم اختيار البنوك الفائزة بناءً على عدة معايير منها قوة استراتيجيتها في جذب وخدمة العملاء الرقميين، والنجاح في حثّ العملاء على استخدام العروض الرقمية، ونموّ قاعدة العملاء الرقميين، وتنوع عروض المنتجات، ووجود أدلة على فوائد ملموسة من المبادرات الرقمية، وتصميم ووظائف مواقع الويب/الهاتف المحمول.