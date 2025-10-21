قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرقب: واشنطن تضغط لتثبيت التهدئة وتجنب تصعيد جديد في غزة
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
مدبولي يلتقي وزيرة التعاون الدولي بالخارجية القطرية لبحث التعاون المشترك
تفاصيل قرار وزير الرياضة بإيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالته إلى النيابة العامة
كارفاخال يهاجم رابطة الليجا بسبب إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي
بحضور 1500 قيادة.. مستقبل وطن ينظم أكبر ملتقى حزبي استعدادًا لانتخابات النواب
نواب: شراكة مصر وكوريا الصناعية قفزة اقتصادية واعدة.. وتوطين السيارات خطوة لخفض الأسعار وتعزيز الإنتاج المحلي
حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟
أسرع من الرصاصة.. اكتشاف كويكب خارق يختبئ قرب الشمس ويثير القلق الفلكي
الرئيس السيسي يصل بروكسل
الرئيس السيسي يصل بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أبوظبي التجاري أفضل بنك بـ مصر في الخدمات الرقمية للأفراد

بنك ابو ظبى التجارى
بنك ابو ظبى التجارى
أحمد عبد القوى

أعلنت"جلوبال فاينانس"  Global Finance العالمية فوز بنك أبوظبي التجاري لأول مرة كأفضل بنك في مصر في الخدمات الرقمية للأفراد  (BEST CONSUMER DIGITAL BANK)، وهي الجائزة المرموقة التي لا تمنح إلا للبنوك التي تثبت قدرتها على تحقيق نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتعزز التجربة المصرفية الحديثة وتواكب أحدث الاتجاهات العالمية.

وبهذه الجائزة، حصد بنك أبوظبي التجاري  – مصر اجمالي تسعة جوائز في الخدمات الرقمية من كلا من مؤسسة "جلوبال فاينانس" لعام ٢٠٢٥ ومؤسسة ذا ديجيتال بانكر (The Digital Banker)، تأكيداً لجودة خدماته وجهوده في مجال التحول الرقمي والابتكار.

كانت مؤسسة "جلوبال فاينانس"  Global Finance العالمية أعلنت من خلال منصتها عن الفائزين بالجوائز الرقمية لعام  ٢٠٢٥ في أفريقيا والشرق الأوسط وتوج بنك أبوظبي التجاري لأول مرة كأفضل بنك في مصر في الخدمات الرقمية للأفراد)  (BEST CONSUMER DIGITAL BANK وحصل على جوائز أفضل تطبيق محمول للخدمات المصرفية (Best mobile banking app)، أفضل تصميم لتجربة المستخدم (Best UX design) الأفضل في التحول الرقمي (Best digital transformation)  وأفضل منتج اونلاين ) (Best online product offerings. 

من جانبها، أعلنت مؤسسة "ذا ديجيتال بانكر"  The Digital Banker خلال حفل جوائز التميز والابتكار لأفريقيا والشرق الأوسط لعام 2025، فوز البنك بأربعة جوائز هي أفضل مبادرة للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول (Best Mobile Banking Initiative 2025)، أفضل برنامج للتحول الرقمي (Best Digital Transformation Program 2025)، أفضل إبتكار في أجهزة الصراف الآلي (Best ATM Innovation 2025)، أفضل مبادرة لمركز الاتصال (Best Contact Center Initiative 2025). 

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أعرب إيهاب السويركي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي التجاري – مصر، عن سعادته بهذه الجوائز قائلاً : "نحن فخورون بهذا التتويج الذي يعكس صلابة استراتيجيتنا التي ترتكز على تعزيز رضا العملاء كمحرك رئيسي للنمو، والاستثمار المستمر في الابتكار التكنولوجي لتقديم خدمات مصرفية بمعايير عالمية.. كما تمثل هذه الجوائز وساماً وشهادة على تميز الأداء الجماعي لفريق العمل بالبنك، وهي ثمرة لجهودنا المتواصلة منذ انطلاق العلامة التجارية في السوق المصري عام 2020، وتماشياً مع رؤية المجموعة في أبوظبي نجحنا في تحقيق قفزات تكنولوجية هائلة مكنتنا من تسريع عملية التحول الرقمي وتقديم تجربة مصرفية رقمية على أعلى مستوى تلبي تطلعات واحتياجات عملائنا ، كما يأتي ذلك في إطار استراتيجيتنا للنمو ودفع التطور التكنولوجي لتفعيل هدف ورؤية البنك في أن يكون البنك المفضل لعملائه وذلك من خلال تقديم خدمات وتجربة مصرفية استثنائية " 

واختتم السويركي تصريحه مؤكداً أن هذه الجوائز تمثل دافعاً قوياً لمواصلة العمل والابتكار، وتؤكد التزام البنك الراسخ بتقديم تجربة مصرفية فريدة وعصرية تواكب تطلعات عملائه وتدعم رؤية الدولة نحو التحول الرقمي وأيضاً تعزيز الشمول المالي. 

وفي إطار التزامه المستمر بتطوير الخدمات الرقمية كأحد الركائز الأساسية لاستراتيجيته الخمسية، واصل بنك أبوظبي التجاري – مصر الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتحقيق قفزات نوعية في مجال الابتكار التكنولوجي من خلال تبني أحدث الحلول الرقمية وتعزيز البنية التحتية الذكية لأنظمته المصرفية حيث وصلت نسبة المسجلين في الخدمات الرقمية 70%  من إجمالي قاعدة العملاء مع زيادة مطردة في الخدمات الرقمية بنهاية شهر يونيو مقارنة بالعام الماضي بلغت 62% كما بلغت نسبة استخدام الخدمات الرقمية 98%  . 

جدير بالذكر، أن بنك أبوظبي التجاري أطلق مؤخراً خدمة التقديم على البطاقات الائتمانية من خلال تطبيق الهاتف المحمول وقبل ذلك خدمة فتح الحساب أونلاين، كما يتيح البنك خدمة التحويل لحظياً لعملائه بحدود تصل إلى 5 ملايين جنيه في اليوم الواحد، ويعد ذلك جزء من منهجية البنك لرقمنة الخدمات البنكية وتقديم تجربة مصرفية سلسة عبر تطبيق واحد يربط بين حساباتهم البنكية في مختلف المؤسسات المصرفية، وتوفير حلول ذكية وفعالة ترتقي بتجربة العميل، كما يسهّل على العملاء من مختلف الشرائح فتح حساباتهم بكل يسر وسرعة، ويسهم في الوقت ذاته في تعزيز الشمول المالي وزيادة الحصة السوقية للبنك. 

تأتي هذه الجهود في ضوء التوجهات الاستراتيجية للبنك المركزي المصري، وتماشياً مع رؤية مصر 2030، التي تضع الرقمنة والشمول المالي على رأس أولوياتها ، كما تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، خاصة في ما يتعلق بالابتكار، والبنية التحتية، وتعزيز الشمول المالي.

ومن المعروف أن جوائز "ذا ديجيتال بانكر" و"جلوبال فاينانس" تُمنح استناداً إلى تقييم لجنة تحكيم تضم نخبة من كبار التنفيذيين في المؤسسات المالية والمصرفية العالمية، وخبراء الاقتصاد والتحول الرقمي، حيث تهدف إلى تكريم المؤسسات الرائدة التي تُحدث فرقاً حقيقياً في مجتمعاتها من خلال الابتكار، واعتماد أحدث الحلول الرقمية لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء. وقد تم اختيار البنوك الفائزة بناءً على عدة معايير منها قوة استراتيجيتها في جذب وخدمة العملاء الرقميين، والنجاح في حثّ العملاء على استخدام العروض الرقمية، ونموّ قاعدة العملاء الرقميين، وتنوع عروض المنتجات، ووجود أدلة على فوائد ملموسة من المبادرات الرقمية، وتصميم ووظائف مواقع الويب/الهاتف المحمول.

بنك ابو ظبى بنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الدماطي

حسام واضح.. الدماطي يعلق على أزمة الخطيب وغالي

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد مستشفى القبطي ويشدد على سرعة تطوير أقسام الرعاية المركزة

اجتماع وزير الكهرباء

مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات إنشاء المحطات النووية يعقد أول اجتماعاته

خلف الزناتي نقيب المعلمين

وفاة كبير معلمين داخل الفصل بمدارس شرق القاهرة والنقابة العامة تنعاه

بالصور

لماذا ما تزال شاحنات شيفروليه تستخدم الفتيس العمودي في بعض الطرازات؟

الفتيس العمودي
الفتيس العمودي
الفتيس العمودي

حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟

ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن
ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن
ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن

وصفات طبيعية لتطويل الأظافر وتقويتها.. آمنة وفعالة

وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها

طريقة عمل تارت التوت.. حلويات خفيفة ولذيذة لأولادك

طريقة عمل تارت التوت
طريقة عمل تارت التوت
طريقة عمل تارت التوت

فيديو

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

مصطفى هريدي

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد