فيريرا يعتمد على محمد عواد حارسًا أساسياً للزمالك أمام ديكيداها

حسم الجهاز الفني لفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا اختيار الحارس الأساسي لمواجهة ديكيداها الصومالي مساء اليوم، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الجهاز الفني قرر الاعتماد على محمد عواد في حراسة المرمى، ومنح محمد صبحي راحة، خاصة وأنه الحارس الأساسي منذ تولي فيريرا المهمة الفنية، إضافة إلى رغبة المدرب في تجهيز جميع عناصر الفريق.

ويخوض الزمالك مباراة الإياب بأريحية كبيرة بعد الفوز العريض في مباراة الذهاب بنتيجة 6-0، ما يمنح فيريرا فرصة لإجراء بعض التعديلات ومنح الفرصة لعدد من اللاعبين.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة ديكيداها

حارس المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: بارون أوشينج – محمود حمدي الونش – محمد إسماعيل – أحمد فتوح

خط الوسط: عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد حمدي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عبد الحميد معالي – شيكو بانزا

الزمالك يستبعد شحاتة عن لقاء ديكيداها الصومالي

سيطرت حالة من الحزن الشديد على محمد شحاتة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقب استبعاده من قائمة الفريق التي أعلنها المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا استعدادًا لمواجهة ديكيداها الصومالي، المقرر إقامتها مساء غد الجمعة، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكشفت مصادر داخل النادي أن شحاتة أصيب بخيبة أمل كبيرة بعد قرار استبعاده، خاصة أنه كان قد حصل على وعد سابق من فيريرا بالمشاركة في جزء من اللقاء، ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيزه بدنيًا وفنيًا قبل بطولة السوبر المصري المقبلة.

وأوضحت المصادر أن اللاعب وصل إلى مقر التدريبات اليوم حاملًا حقيبته، معتقدًا أنه ضمن قائمة المباراة، قبل أن يفاجأ بقرار الجهاز الفني باستبعاده، رغم جاهزيته الكاملة للمشاركة وفقًا لتقارير الجهاز الطبي.

وقام الجهاز الفني بإبلاغ اللاعب رسميًا بضرورة الانتظام في مران المستبعدين، المقرر إقامته غدًا في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا على ملعب الكلية الحربية.

ويعد شحاتة أحد العناصر التي يعول عليها الجهاز الفني في المرحلة المقبلة، حيث ينتظر أن يعود للمشاركة تدريجيًا خلال المباريات المقبلة بعد اكتمال جاهزيته.