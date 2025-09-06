محمد أبو سمرة: الفلسطينيون يواجهون حرب إبادة وتطهيرًا عرقيًا غير مسبوق

أكد الدكتور محمد أبو سمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني يواجه منذ ما يقارب 700 يوم، ما وصفه بـ"المذبحة الكبرى والنكبة الجديدة"، جراء الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وأوضح أبو سمرة، في تصريحات مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن ما يحدث أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من نصف مليون فلسطيني، إلى جانب تدمير ما بين 80% إلى 90% من مباني القطاع والبنية التحتية، وصولاً إلى فرض سياسة التجويع والحرمان من أبسط مقومات الحياة.

وشدد أبو سمرة، على أن الفلسطينيين يواجهون حرب إبادة وتطهيرًا عرقيًا غير مسبوق، لكنها لن تنجح في تصفية القضية الفلسطينية أو فرض مخطط التهجير، الذي وصفه بأنه مرفوض تمامًا على المستويين الفلسطيني والعربي.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني يعاني منذ أكثر من 100 عام من التشريد والمطاردة والتهجير، إلا أنه يتمسك بحقه التاريخي في أرضه، قائلاً: "كل تضحيات الشعب الفلسطيني كانت وستظل من أجل الحفاظ على الوطن والعودة إلى أرضه متى سنحت الفرصة".

وأشار رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني إلى أن مصر تظل الدولة الوحيدة التي يثق بها الفلسطينيون كراعية للقضية، مثمنًا الموقف المصري الثابت والداعم تاريخيًا، سواء على مستوى الشعب أو الجيش، في مواجهة محاولات تصفية الحقوق الفلسطينية.