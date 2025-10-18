الرجل المشرد .. خدعة خطيرة تجتاح السوشيال ميديا

انتشر مؤخرا تريند جديد يطلق عليه اسم "خدعة الرجل المشرد" على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك و سناب شات، حيث بدأ المستخدمون في ابتكار وتداول صور مزيفة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تظهر شخصا يبدو مشردا يدخل منزل شخص آخر.

تدور الفكرة الرئيسية وراء هذا التريند حول خداع الأصدقاء، العائلة، أو الشركاء عن طريق إرسال هذه الصور، مع الادعاء بأن شخصا غريبا قد اقتحم المنزل، ومع مرور الوقت، انتشرت هذه الخدعة بشكل واسع، مما أثار قلقا لدى العديد من المستخدمين وأدى إلى تدخل السلطات في بعض البلدان.

في البداية، بدأ الأمر كمزحة بسيطة، لكن مع مرور الوقت انتشرت أكثر، مما أثار استجابة عاطفية قوية لدى بعض الأشخاص الذين كانوا يعتقدون فعلا أن شخصا غريبا اقتحم منزل أحبائهم، حيث استخدم العديد من الأشخاص على تيك توك و إنستجرام و سناب شات أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Google Gemini و DALL-E لإنشاء صور مدهشة تعزز من واقع الخدعة، مما جعلها أكثر إقناعا.