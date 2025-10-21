قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء
مدبولي يناقش عددا من القضايا المهمة في اجتماع الحكومة الأسبوعي
هل يجامل الحكام ريال مدريد؟.. رد قوي من كورتوا على رئيس برشلونة
بريميرليج.. هالاند وريس جيمس وماجواير يتنافسون على لقب الأفضل في الجولة الثامنة
قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي
الحكومة: إنشاء جهاز الإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء
مقصدش.. ماذا قال المتهم بارتكاب حادث دهس الشيخ زايد في التحقيقات؟
ترامب يحذر حماس: حلفاء أمريكا مستعدون لتأديب الحركة إذا خالفت التزاماتها في غزة
حماس تعلن استعدادها لتسليم جثـ.ـتي رهينتين في غزة ضمن اتفاق تبادل الأسرى والجثـ.ـث
ترامب: دول حليفة رحبت بتشكيل قوة عسكرية كبيرة والذهاب لغزة
ترامب لـ زيلينسكي: لا أسلحة أمريكية قريبا.. وواشنطن تضغط لإنهاء الحرب عبر قمة ثلاثية في بودابست
لأول مرة في مصر .. نجاح مصانع العربية للتصنيع في عمرة وإصلاح توربينات مصانع الأسمدة الأزوتية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

أشهرها «الموناليزا».. سرقات تاريخية شهدها متحف اللوفر

سرقات متحف اللوفر
سرقات متحف اللوفر
كريم ناصر

شهد متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الأحد، عملية سطو جريئة وصفتها وسائل الإعلام الفرنسية بـ"سرقة القرن".

في غضون دقائق معدودة، نجح 4 لصوص مزودون بمعدات احترافية في الاستيلاء على 8 قطع نادرة قيمتها "لا تُقدّر بثمن" نظرًا لأهميتها التاريخية والثقافية.

وبحسب التحقيقات الأولية، استغرقت العملية بين أربع إلى سبع دقائق فقط، حيث استخدم الجناة أدوات لقطع الأنظمة المعدنية والبلورية المحيطة بالمعروضات، قبل أن يفرّوا من المكان على متن دراجات نارية كانت تنتظرهم خارج المتحف.

عمليات سرقة سابقة في اللوفر

لكن لم تكن هذه السرقة الأولى في تاريخ المتحف الأشهر عالمياً، إذ سبق أن تعرّض اللوفر لعدة حوادث مماثلة على مدار القرن الماضي، ما جعله يعيش دائماً تحت ضغط أمني كبير.

في 21 أغسطس/آب 1911، اختفت لوحة الموناليزا الشهيرة لليوناردو دافنشي من داخل المتحف، حيث نفّذ السرقة عامل إيطالي يُدعى فينتشنزو بيروجي كان يعمل في تركيب الزجاج الواقي للوحات.

دخل هذا الرجل المتحف يوم الإغلاق الأسبوعي، وفكّ اللوحة من إطارها وخبأها تحت معطفه، ليخرج بها دون أن يلاحظه أحد، ولم يُكتشف الاختفاء إلا بعد مرور أكثر من 24 ساعة، ولم تُستعد اللوحة إلا بعد عامين عندما حاول بيروجي بيعها لتاجر فنون في فلورنسا.

وأصبحت هذه الحادثة سبباً في الشهرة العالمية غير المسبوقة للموناليزا، ودفع المتحف إلى تطوير أنظمته الأمنية لأول مرة في تاريخه.
 

متحف اللوفر سرقات اللوفر سرقة متحف اللوفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

التعليم: 10 جنيه غرامة انذار للطلاب المتغيبين و25 جنيه لإعادة قيد المفصولين

ترشيحاتنا

الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة

مجلس نقابة أطباء القاهرة ينتخب هيئة المكتب ولجانه الفرعية

القاهرة الجديدة

مشروع متكامل جديد على مساحة 25 فدانًا بالقاهرة الجديدة

وزيرة التضامن

مايا مرسي تبحث مع وزيرة للتعاون الدولي القطرية دعم الأشقاء في قطاع غزة

بالصور

أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

نشرة السيارات
نشرة السيارات
نشرة السيارات

أكثر 5 سيارات مبيعًا في عام 2025.. فورد وشيفروليه تتصدران

سيارات
سيارات
سيارات

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي
حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي
حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

فيديو

حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

مصطفى هريدي

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

المزيد