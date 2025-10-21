أشهرها «الموناليزا».. سرقات تاريخية شهدها متحف اللوفر

شهد متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الأحد، عملية سطو جريئة وصفتها وسائل الإعلام الفرنسية بـ"سرقة القرن".

في غضون دقائق معدودة، نجح 4 لصوص مزودون بمعدات احترافية في الاستيلاء على 8 قطع نادرة قيمتها "لا تُقدّر بثمن" نظرًا لأهميتها التاريخية والثقافية.

وبحسب التحقيقات الأولية، استغرقت العملية بين أربع إلى سبع دقائق فقط، حيث استخدم الجناة أدوات لقطع الأنظمة المعدنية والبلورية المحيطة بالمعروضات، قبل أن يفرّوا من المكان على متن دراجات نارية كانت تنتظرهم خارج المتحف.

عمليات سرقة سابقة في اللوفر

لكن لم تكن هذه السرقة الأولى في تاريخ المتحف الأشهر عالمياً، إذ سبق أن تعرّض اللوفر لعدة حوادث مماثلة على مدار القرن الماضي، ما جعله يعيش دائماً تحت ضغط أمني كبير.

في 21 أغسطس/آب 1911، اختفت لوحة الموناليزا الشهيرة لليوناردو دافنشي من داخل المتحف، حيث نفّذ السرقة عامل إيطالي يُدعى فينتشنزو بيروجي كان يعمل في تركيب الزجاج الواقي للوحات.

دخل هذا الرجل المتحف يوم الإغلاق الأسبوعي، وفكّ اللوحة من إطارها وخبأها تحت معطفه، ليخرج بها دون أن يلاحظه أحد، ولم يُكتشف الاختفاء إلا بعد مرور أكثر من 24 ساعة، ولم تُستعد اللوحة إلا بعد عامين عندما حاول بيروجي بيعها لتاجر فنون في فلورنسا.

وأصبحت هذه الحادثة سبباً في الشهرة العالمية غير المسبوقة للموناليزا، ودفع المتحف إلى تطوير أنظمته الأمنية لأول مرة في تاريخه.

