أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه على الإطلاق.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مفيش فلسطيني عايز يسيب أرضه في قطاع غزة على الرغم من قيام نتنياهو بمحرقة في غزة ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" نتنياهو يقوم بقصف الأبراج والمباني في مدينة غزة لدفع الفلسطينيين على النزوح للجنوب ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الشعب الفلسطيني في غزة يعيش في خيام ولا توجد حياة في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" معبر رفح من الجانب المصري مفتوح لكنه لن يكون بوابة لتهجير الفلسطينيين ".