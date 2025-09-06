أحمد موسى: تنسيق بين جماعة الإخوان وإسرائيل.. ومعبر رفح لن يكون لتهجير الفلسطينيين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مجرم الحرب نتنياهو تحدث عن معبر رفح.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أنا قلت قبل كده إن نتنياهو هو من يقوم بتحريك جماعة الإخوان وهو مرشد الجماعة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" جماعة الإخوان الإرهابية لا تتحرك بمفردها لكنها تتحرك بالتنسيق مع إسرائيل، ومعبر رفح من الجانب المصري مفتوح لكنه لن يكون بوابة لتهجير الفلسطينيين ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" معبر رفح مفتوح لدخول المساعدات ولن يكون مفتوحا لتهجير الفلسطينيين من أرضهم ".



