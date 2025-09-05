أطلقه أحمد موسى .. هاشتاج عاش الجيش المصري عاش يتصدر التريند

أطلق الإعلامي أحمد موسى مساء اليوم الجمعة هاشتاج «عاش_الجيش_المصري_عاش» عبر منصة إكس (تويتر سابقًا) لدعم رجال القوات المسلحة المصرية، حيث تصدر الهاشتاج التريند خلال ساعة واحدة فقط.

ونشر أحمد موسى عبر حسابه الرسمي عبر منصة إكس، قائلًا:: «عايزين من فضلكم الهاشتاج دا يزلزل إكس،

#عاش_الجيش_المصري_عاش».

العالم العربي والإسلامي

وشهد الهاشتاج تفاعلًا واسعًا من مستخدمي منصة إكس، حيث أعرب العديد عن دعمهم وتقديرهم للجيش المصري، من بينهم من كتب: «العالم العربي والإسلامي على قلب رجل واحد مع جيش مصر العظيم».

فيما كتب آخر: «جند بلدي في جيش بلدي، ليه ممدحش فيهم يا ولدي؟ آمن بيتي وبزرع في غيطي… ما مدحنا إلا من حموا الأوطان».

وأعرب مستخدمون آخرون عن محبتهم واعتزازهم بالجيش المصري، مثل: «ربنا يحمي مصر وجيش مصر وأهل مصر العظماء، عاش الجيش المصري بينما غرد آخر: «هو والقائد فوق الراس، كل عناصره أشرف ناس».

وكتب أخرون: «ربي احفظ مصر من أي حرب ومن أي شر وخليها بامن وأمان دوما يارب، هيفضل الجيش المصري عاملهم رعب كلنا فداء لمصر، أنا أول واحد يدافع عن أرضه ووطنه ومعي 100مليون مصري مستعدين يضحون ويحمون بلدهم تحيا مصر».