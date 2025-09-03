أحمد موسى: الثالوث النووي الصيني تم عرضه لأول مرة

علّق الإعلامي أحمد موسى على العرض العسكري الصيني الضخم، الذي أُقيم اليوم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ80 لنهاية الحرب العالمية الثانية، التي دارت رحاها بين عامي 1939 و1945.

وقال موسى ، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «الصين أصبحت قوة عسكرية وتصنيع عسكري متقدم جدًا.. والعرض العسكري الصني كان من أكبر العروض العسكرية في العالم».

وأشار موسى إلى أن المشاركة المصرية كانت رفيعة المستوى بحضور وزير النقل والصناعة كامل الوزير نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتحدث موسى عن أن صورة زعماء روسيا والصين وكوريا المشالية فلاديمير بوتين وشي جين بينج وكيم جونج أون تتصدر المشهد في العالم، والعالم يتساءل عن قوة الصين السياسية والاقتصادية والعسكرية وصلت إلى أين.

ولفت موسى إلى أنه لأول مرة يتم عرض الثالوث النووي الصيني الجوي والبحري والبري المرعب.

وأكد موسى أن الصين اليوم تكشف عن نفسها على أنها القوة العسكرية الكبيرة جدًا، ولديهم الآن أسلحة أقوى من التي تملكها الولايات المتحدة، وهي تستعرض قوتها العسكرية الرهيبية.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى أنه أصبح هناك تحالف شرقي يتم تشكيله يضم الصين وروسيا وكوريا الشمالية والهند، بالإضافة إلى دول أخرى، وهذا التحالف حاليًا أقوى من التحالف الغربي، وأن هذا قطب عالمي جديد يتم تشكيله حاليًا، متحدًا أنه لن يكون هناك قطب أمريكي واحد فيما بعد.