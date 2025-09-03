أحمد موسى: العرض العسكري الصيني يكشف عن قوة عسكرية تفوق الولايات المتحدة

علق الإعلامي أحمد موسى على العرض العسكري الضخم الذي نظمته الصين بمناسبة الذكرى الـ80 لنهاية الحرب العالمية الثانية، مؤكدا أنه من أكبر العروض العسكرية في العالم، وأنه كشف عن القدرات العسكرية المتقدمة لبكين.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الصين استعرضت للمرة الأولى "الثالوث النووي" البري والبحري والجوي، واصفا إياه بـ"المرعب".

وأشار إلى أن بكين تمتلك اليوم أسلحة تتفوق على نظيراتها لدى الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن المشاركة المصرية في الحدث كانت رفيعة المستوى، حيث حضر وزير النقل والصناعة كامل الوزير ممثلا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.