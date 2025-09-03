ربنا بينقذ مصر.. أحمد موسى: خراب 2011 السبب في السد الإثيوبي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن السد الإثيوبي لم يكن أن يقام لولا خراب 2011، موضحا السد الأثيوبي لن يٌحدث أي تنمية لإثيوبيا، وإقامته مناورة سياسية.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه في فترة تولي محمد مرسي الرئاسة كانت أعمال تنفيذ السد الإثيوبي قائمة، مضيفا: الإخوان شركاء في تنفيذ السد .. البلد حصل فيها فوضى كبيرة في فترة جماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى: أحنا ربنا بينقذ البلد، رغم الخونة والمتآمرين على الدولة المصرية، وكل مخططاتهم.

وأردف أن دول حوض النيل 11 دول، وهناك 9 دول منابع، ودولتين مصب وهما مصر والسودان، ليس هناك مشكلة في حوض غرب النيل، ولكن المشكلة في الحوض الشرقي الذي يقع في إثيوبيا.