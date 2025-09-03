أحمد موسى: مشكلتنا مع آبي أحمد والنظام الإثيوبي وليس مع أي حد تاني

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن كلٌ من مصر والسودان يقفان في خندق واحد في مواجهة مساعي إثيوبيا النيل من الأمن المائي المصري والسوداني.

وقال أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «الأمن المائي المصري والسوداني جزء لا يتجزأ»، مضيفًا أنه «على إثيوبيا أن تعدل من سياساتها في منطقة حوض النيل الشرقي».

وأردف موسى: «مشكلتنا مع (رئيس الوزراء الإثيوبي) آبي أحمد والنظام الإثيوبي وليس مع أي حد تاني».

وأوضح قائلًا: «إثيوبيا تريد أن تُقحم باقي دول حوض النيل معها في الأزمة، ولكن المشكلة في حوض النيل الشرقي فقط وليس حوض النيل الغربي على الإطلاق».

وأشار موسى إلى أن مصر والسودان رفضا مساعي إثيوبيا إقحام باقي دول حوض النيل في قضية مياه النيل.

وواصل قائلًا: «نحن والسودان شيء واحد، وما يؤثر على السودان يؤثر على مصر، وأمن واستقرار السودان ووحدة وسلامة أراضيه أمن قومي بالنسبة لمصر».