أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ

شدد الإعلامي أحمد موسى على أن مصر والسودان يقفان في خندق واحد للدفاع عن حقوقهما المائية في مواجهة مساعي إثيوبيا، مؤكدًا أن الأمن المائي للبلدين "جزء لا يتجزأ".

وقال موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، إن القاهرة والخرطوم يتشاركان نفس التحديات، مضيفًا: "ما يمس السودان يمس مصر، وأمن واستقرار السودان ووحدة وسلامة أراضيه يُعد أمنا قوميا بالنسبة لمصر".

وشدد على أن مصر والسودان رفضا محاولات أديس أبابا جر دول الحوض إلى النزاع، مشددًا على ضرورة أن تغيّر إثيوبيا من نهجها وسياساتها في إدارة ملف مياه النيل.