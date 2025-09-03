أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا

أكد الإعلامي أحمد موسى أن بناء سد النهضة الإثيوبي، لم يكن ليتم لولا ما شهدته مصر من أحداث عام 2011، موضحًا أن السد لا يمثل مشروعا تنمويا حقيقيا لإثيوبيا، بل يعد “مناورة سياسية”.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن مصر شهدت حالة من الفوضى خلال فترة حكم الجماعة، وهو ما اعتبره فرصة لإثيوبيا للمضي قدما في استكمال السد، متابعا: "ربنا أنقذ مصر من مخططات الخونة والمتآمرين".

ولفت إلى أن الشعب الإثيوبي لن يستفيد من هذا المشروع كما يروج له، مشددا على أن تداعياته لا تستهدف التنمية بقدر ما تعكس أبعادا سياسية في المقام الأول.