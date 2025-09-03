أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته

قال الإعلامي أحمد موسى إن أعمال تنفيذ السد الإثيوبي استمرت خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، مؤكدًا أن جماعة الإخوان كانت "شريكًا في إتمام المشروع".

وأشار موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد إلى أن مصر شهدت حالة من الفوضى خلال فترة حكم الجماعة، وهو ما اعتبره فرصة لإثيوبيا للمضي قدما في استكمال السد، متابعا: "ربنا أنقذ مصر من مخططات الخونة والمتآمرين".

وأوضح أن دول حوض النيل تضم 11 دولة، منها 9 دول منابع ودولتا مصب هما مصر والسودان، لافتا إلى أن الأزمة الرئيسية تتركز في الحوض الشرقي الذي تقع فيه إثيوبيا، بينما لا توجد مشكلة في حوض النيل الغربي.