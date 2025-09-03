أحمد موسى: مؤسسة أبو العينين تشارك المواطنين الاحتفال بالمولد النبوي

علق الإعلامي أحمد موسى على احتفال واحتفاء مؤسسة أبو العينين الخيرية بالمولد النبوي الشريف، قائلا: مؤسسة أبو العينين احتفلت مع المواطنين في كافة المحافظات.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المؤسسة قدمت ما يقارب من 30 ألف عبوة من "حلوى المولد النبوي"، للاحتفال مع المواطنين بالمولد النبوي الشريف، متابعا: المؤسسة مستمرة في توزيع الحلوى على مدار الأيام القادمة.

واسترسل أن المؤسسة تقدم الخير للمواطنين، وهناك جهد رائع مبذول من قبل المؤسسة للتواجد مع المواطنين في تلك الاحتفالات.