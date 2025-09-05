قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الأوقاف ينعى مقيم شعائر ويوجه بإعانة عاجلة لأسرته
الأعلى منذ 7 أشهر.. توسع إنتاج شركات القطاع الخاص في دبي خلال أغسطس الماضي
شعبة الدواء: لدينا نقص في 200 نوع.. وياسمين عز: الشركات تضغط لرفع الأسعار
رابط سريع .. نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2025 خلال 72 ساعة
بعد 7 أشهر زواج.. تطعن زوجها للخلاف على مصروف البيت بالمحلة| القصة الكاملة
قيادي بمستقبل وطن: رفض مصر لتصريحات نتنياهو يؤكد أنها ستظل حصنا لفلسطين
برلماني: مصر متمسكة بثوابتها ومعبر رفح لن يكون بوابة لتهجير الفلسطينيين
جلسة نقاش لوزير الخارجية مع كبار رجال الأعمال وقيادات غرفة التجارة في قبرص
أحمد موسي يطلق هاشتاج عاش الجيش المصري عاش
أحمد موسى يطالب المصريين بالتفاعل مع هاشتاج #عاش_الجيش_المصري_عاش
من 1350 لـ 2000 جنيه بدل مخاطر مهن لأصحاب المهن الطبية .. تعرف عليهم
للتيسير على العاملين بالصناعة.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق دعم المستثمرين
أخبار البلد

أحمد موسى يطالب المصريين بالتفاعل مع هاشتاج #عاش_الجيش_المصري_عاش

احمد موسي
يمنى عبد الظاهر

طالب الإعلامي أحمد موسى، من المصريين، التفاعل مع هاشتاج "#عاش_الجيش_المصري_عاش"، الذي تصدر منصة موقع التدوينات القصيرة «إكس».

وكتب أحمد موسى، عبر حسابه على منصة "x": "عايزين من فضلكم الهاشتاج ده يزلزل منصة x : 

#عاش_الجيش_المصري_عاش".

وجاءت بعض التعليقات ما بين: “هيفضل الجيش المصري عاملهم رعب.. العالم العربي والإسلامي على قلب رجل واحد مع جيش مصر العظيم.. عاش الجيش المصري عاشت مصر.. ربنا يحمي مصر وجيش مصر وأهل مصر العظماء عاش الجيش المصري”.

وعرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، يفيد بأن الخارجية المصرية، قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى لتمديد زمن التصعيد في المنطقة، وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات في غزة.

وأكدت أن مصر تستهجن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفح، وتجدد تأكيدها إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى سواء قسريا أو طوعيا من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين.

وأوضحت الخارجية أن الممارسات الإسرائيلية تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي، ومصر تناشد المجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة على الجرائم الإسرائيلية.

ولفتت الخارجية المصرية، إلى أن الجرائم الإسرائيلية تتحول تدريجيا لتصبح أداة للدعاية السياسية في إسرائيل؛ نتيجة لغياب العدالة الدولية، ومصر لن تكون أبدا شريكا في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية، أو أن تصبح بوابة التهجير.

وأشارت إلى أن تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير، ونطالب بمواجهة حالة الفوضى التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ومصر تطالب بوقف إطلاق النار في غزة وانسحاب إسرائيل من القطاع، كما تؤكد ضرورة توفير الدعم الدولي؛ لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة، بما في ذلك على المعابر، وإعادة تشغيلها وفقا للاتفاقات الدولية.

وأكدت الخارجية مسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ودعم بقائه على أرضه بغزة والضفة والقدس الشرقية، ومصر تطالب بالضغط على إسرائيل؛ لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، وتؤكد رفضها محاولات إجبار الشعب الفلسطيني على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف الإسرائيلي والتجويع الممنهج، أو الطرد من موطنه وأرضه.

وشددت على أن تجسيد الدولة الفلسطينية يظل الخيار الحتمي الذي سيفرض نفسه عاجلا أو آجلا؛ كونه متسقا مع حق تقرير المصير وحقوق الإنسان.

الإعلامي أحمد موسى هاشتاج الجيش المصرى العالم العربي والإسلامي مصر العظماء عاش الجيش المصري

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

سلامة الغذاء

بعد رصد شكوى مواطن.. سلامة الغذاء تتخذ إجراءات قانونية تجاه أحد المطاعم

سوزي الاردنية

ممتلكات سوزي الأردنية.. البنوك تبدأ إجراءات التحفظ عليها

الهام شاهين

أغلي الغاليين| إلهام شاهين تظهر مع أنغام.. شاهد

محمد فضل شاكر

سهرة طربية .. محمد فضل شاكر يتألق في حفله بالساحل الشمالي

انغام

تفاصيل أول حفل لـ أنغام في لندن بعد الأزمة الصحية

ما هو أفضل وقت لغسل الأسنان: قبل الإفطار أم بعده؟

تنظيف الأسنان
خضروات ممنوع تخزينها في الثلاجة .. تعرفي على الطريقة الصحيحة لحفظها

خضروات ممنوع وضعها في الثلاجة
نشرة المرأة والمنوعات | أوروبا تمنع استخدام الهارد جل .. اكتشاف مقبرة غريبة عمرها 2300 عام لجثث بأيدٍ مقيدة

نشرة المرأة والمنوعات
3 وزراء ومفتي الجمهورية ومحافظ الشرقية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق

محافظ الشرقية
خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

