أخبار التوك شو|الرئيس السيسي: احتفالنا بالمولد النبوي فرصة لإحياء منظومة القيم والأخلاق المحمدية.. أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

الرئيس السيسي: احتفالنا بالمولد النبوي فرصة لإحياء منظومة القيم والأخلاق المحمدية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إن احتفالنا بالمولد النبوى الشريف، يمثل فرصة عظيمة لإحياء منظومة القيم والأخلاق المحمدية، التى وصفها الله تعالى بقوله: «وإنك لعلى خلق عظيم»، حتى يكون احتفالنا بالمولد النبوى الشريف، انطلاقا حقيقيا ومتجددا؛ لتجديد منظومة الأخلاق فى كل مفاصل الحياة.

أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا

أكد الإعلامي أحمد موسى أن بناء سد النهضة الإثيوبي، لم يكن ليتم لولا ما شهدته مصر من أحداث عام 2011، موضحًا أن السد لا يمثل مشروعا تنمويا حقيقيا لإثيوبيا، بل يعد “مناورة سياسية”.

أبو الغيط يدعوا لتأسيس منصة عربية لتبادل الخبرات في مجال إعادة الإعمار

قالت ميرنا عادل، مراسلة قناة إكسترا نيوز من مقر جامعة الدول العربية، إن الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ116 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، قد اختُتمت منذ قليل، في ظل مشاركة واسعة من الوزراء وممثلي الدول العربية.

وزير العمل: القانون الجديد تشريع وطني يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال

أكد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد لا يخص وزارة العمل وحدها، بل يُعد تشريعًا وطنيًا للمصريين جميعًا، يجسد توازنًا دقيقًا بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويلبي التزامات مصر أمام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

200 مليار جنيه.. شعبة الدواجن تكشف سر الانخفاضات الحالية

أكد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أن حجم الاستثمارات في قطاع الدواجن وصلت إلى 200 مليار جنيه، وأن هذا الأمر مؤشر إيجابي بزيادة الاستثمار في قطاع الثروة الداجنة.

الأوقاف: فيلم وثائقي يعكس القيم الإنسانية للإسلام في احتفال المولد النبوي

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة أطلقت ضمن فعاليات احتفالية المولد النبوي الشريف فيلمًا توثيقيًا شارك فيه 30 عالمًا ومفتيًا من مختلف دول العالم، قدموا من خلاله رؤية جامعة لجوهر الرسالة الإسلامية عبر مفاهيم إنسانية عالمية.

نجل شهيد الشهامة: تكريم الرئيس السيسي وسام على صدورنا.. وكلنا فداء لمصر

قال أحمد خالد نجل خالد شوقي "شهيد الشهامة" الذي منحه الرئيس عبد الفتاح السيسي نوط الاستحقاق من الطبقة الأولى، إنّه أحس بشعورين لدى هذا التكريم، موضحًا: "شعرت بالفراق والحزن على والدي، فالفراق صعب علينا جميعا، فقد كان والدي نعم الأب".



مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إن جوهر القضية الفلسطينية لا يتعلق بما تبقى من اتفاقيات أوسلو، بل يرتبط بوجود الشعب الفلسطيني نفسه الذي سيبقى رغم أنف الاحتلال وقادته المتطرفين.

شفيق التلولي: الاحتلال يحاول ابتلاع أراضي الضفة الغربية لتصفية القضية الفلسطينية

قال الدكتور شفيق التلولي عضو المجلس الوطني الفلسطيني، إنّ التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية يأتي في سياق واضح وممنهج يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل.



أمجد الشوا: الاحتلال يماطل في تنفيذ اتفاق الهدنة لاستغلال الوقت في تعميق المأساة الإنسانية بغزة

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم يتوقف، مؤكدًا أن مدينة غزة تشهد عمليات عسكرية مستمرة، وسط ظروف إنسانية «كارثية وغير مسبوقة».





