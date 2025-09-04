قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مأساة إنسانية قرب جزر الكناري.. تحقيقات إسبانية في مقتل مهاجرين على متن قارب مكتظ
نقيب الإعلاميين: تشفير الدوري جائز.. وحقوق بث المباريات ملك الأندية
خبير: إسرائيل تستخدم روبوتات مفخخة في قطاع غزة
لمواجهة الجوع.. الولايات المتحدةتقدم مساعدات عاجلة بقيمة 32.5 مليون دولار إلى نيجيريا
الحبس 4 أيام لشخص نَصَبَ واحتال على المواطنين في الإسكندرية
ماذا نقول ونفعل يوم المولد النبوي؟.. 6 أمور احرص عليها
ترامب: أمريكا دولة قوية وبدونها يموت العالم
30 دولة داعمة لـ كييف.. ماكرون: التحضيرات الخاصة بضمانات أمنية لأوكرانيا اكتملت
اسكتلندا توقف دعم شركات السلاح المتعاملة مع إسرائيل وسويني يدعو لندن للاعتراف بفلسطين
سأعود قريبا للفن.. أول ظهور لـ صبري عبد المنعم بعد تعرضه لوعكة صحية| صور
رد الفيفا يحسم مصير قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج مع الزمالك
سعر الدولار اليوم الخميس 4-9-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار التوك شو|الرئيس السيسي: احتفالنا بالمولد النبوي فرصة لإحياء منظومة القيم والأخلاق المحمدية.. أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا

محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

الرئيس السيسي: احتفالنا بالمولد النبوي فرصة لإحياء منظومة القيم والأخلاق المحمدية
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إن احتفالنا بالمولد النبوى الشريف، يمثل فرصة عظيمة لإحياء منظومة القيم والأخلاق المحمدية، التى وصفها الله تعالى بقوله: «وإنك لعلى خلق عظيم»، حتى يكون احتفالنا بالمولد النبوى الشريف، انطلاقا حقيقيا ومتجددا؛ لتجديد منظومة الأخلاق فى كل مفاصل الحياة.

أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
أكد الإعلامي أحمد موسى أن بناء سد النهضة الإثيوبي، لم يكن ليتم لولا ما شهدته مصر من أحداث عام 2011، موضحًا أن السد لا يمثل مشروعا تنمويا حقيقيا لإثيوبيا، بل يعد “مناورة سياسية”.

أبو الغيط يدعوا لتأسيس منصة عربية لتبادل الخبرات في مجال إعادة الإعمار
قالت ميرنا عادل، مراسلة قناة إكسترا نيوز من مقر جامعة الدول العربية، إن الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ116 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، قد اختُتمت منذ قليل، في ظل مشاركة واسعة من الوزراء وممثلي الدول العربية.

وزير العمل: القانون الجديد تشريع وطني يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال
أكد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد لا يخص وزارة العمل وحدها، بل يُعد تشريعًا وطنيًا للمصريين جميعًا، يجسد توازنًا دقيقًا بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويلبي التزامات مصر أمام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

200 مليار جنيه.. شعبة الدواجن تكشف سر الانخفاضات الحالية
أكد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أن حجم الاستثمارات في قطاع الدواجن وصلت إلى 200 مليار جنيه، وأن هذا الأمر مؤشر إيجابي بزيادة الاستثمار في قطاع الثروة الداجنة.

الأوقاف: فيلم وثائقي يعكس القيم الإنسانية للإسلام في احتفال المولد النبوي
قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة أطلقت ضمن فعاليات احتفالية المولد النبوي الشريف فيلمًا توثيقيًا شارك فيه 30 عالمًا ومفتيًا من مختلف دول العالم، قدموا من خلاله رؤية جامعة لجوهر الرسالة الإسلامية عبر مفاهيم إنسانية عالمية.

نجل شهيد الشهامة: تكريم الرئيس السيسي وسام على صدورنا.. وكلنا فداء لمصر
قال أحمد خالد نجل خالد شوقي "شهيد الشهامة" الذي منحه الرئيس عبد الفتاح السيسي نوط الاستحقاق من الطبقة الأولى، إنّه أحس بشعورين لدى هذا التكريم، موضحًا: "شعرت بالفراق والحزن على والدي، فالفراق صعب علينا جميعا، فقد كان والدي نعم الأب".


مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إن جوهر القضية الفلسطينية لا يتعلق بما تبقى من اتفاقيات أوسلو، بل يرتبط بوجود الشعب الفلسطيني نفسه الذي سيبقى رغم أنف الاحتلال وقادته المتطرفين.

شفيق التلولي: الاحتلال يحاول ابتلاع أراضي الضفة الغربية لتصفية القضية الفلسطينية
قال الدكتور شفيق التلولي عضو المجلس الوطني الفلسطيني، إنّ التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية يأتي في سياق واضح وممنهج يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل.


أمجد الشوا: الاحتلال يماطل في تنفيذ اتفاق الهدنة لاستغلال الوقت في تعميق المأساة الإنسانية بغزة
قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم يتوقف، مؤكدًا أن مدينة غزة تشهد عمليات عسكرية مستمرة، وسط ظروف إنسانية «كارثية وغير مسبوقة».



 

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

حالة الطقس

احذروا ظاهرتين جويتين.. الأرصاد تكشف توقعات الطقس وتفاصيل الحالة الجوية غدا

أرشيفية

أول تعليق من بوتين ردا على تصريحات ترامب بشأن مؤامرة

الدولار الامريكي

سعر الدولار اليوم الخميس 4-9-2025

عمرة المولد النبوي

المولد النبوي 2025.. هل يجب تخصيصه بعمرة وهل يجوز أداؤها ووهب ثوابها للنبي؟

احتفال الجامع الأزهر بذكرى المولد النبوي

مفتي الجمهورية يشارك في احتفال الجامع الأزهر بذكرى المولد النبوي

المولد النبوي

المولد النبوي.. حكم الاحتفال به وهل يجوز صيامه وتخصيصه بعبادة معينة؟

بالصور

نرمين الفقي تستعرض جمالها في عطلتها الصيفية

نرمين الفقى تستعرض جمالها فى عطلتها الصيفية
نرمين الفقى تستعرض جمالها فى عطلتها الصيفية
نرمين الفقى تستعرض جمالها فى عطلتها الصيفية

طريقة عمل عصير البنجر الأصلية

طريقة عمل عصير البنجر الاصلية
طريقة عمل عصير البنجر الاصلية
طريقة عمل عصير البنجر الاصلية

في ساعة هتأكلي ولادك حلاوة المولد .. أسرع طريقة لعمل الملبن زي زمان

الملبن
الملبن
الملبن

أشرف عبد الباقى رفقة ابنته بفقدان وزن ملحوظ

ابنة اشرف عبد الباقى تثير الجدل بإنقاص وزنها من العرض الخاص لـ ضى
ابنة اشرف عبد الباقى تثير الجدل بإنقاص وزنها من العرض الخاص لـ ضى
ابنة اشرف عبد الباقى تثير الجدل بإنقاص وزنها من العرض الخاص لـ ضى

أصعب لحظات حياة أحمد السعدني

كبرت 15 سنة في لحظة.. أحمد السعدني يتحدث عن أصعب فترات حياته

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

