أحمد موسى: مشكلتنا مع آبي أحمد والنظام الإثيوبي وليس مع أي حد تاني
كتائب القسام تعلن بدء سلسلة عمليات "عصا موسى" ردا على "عربات جدعون 2"
لو بتحب تاكلها في المولد.. اكتشف فوائد الفولية أغربها ضبط السكر
ستدفعون الثمن من جنودكم وأسراكم.. كتائب القسام تحذر إسرائيل من توسيع العمليات في غزة
التحفظ على أموال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسل 100مليون جنيه
محمد عبود: إسرائيل تدعي أن مفاعل ديمونا ليس نوويا بل مصنعا للنسيج
موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
توك شو

شفيق التلولي: الاحتلال يحاول ابتلاع أراضي الضفة الغربية لتصفية القضية الفلسطينية

محمود محسن

قال الدكتور شفيق التلولي عضو المجلس الوطني الفلسطيني، إنّ التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية يأتي في سياق واضح وممنهج يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل.

وأضاف التلولي، في تصريحات مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج "ملف اليوم"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ سلوك الاحتلال في هذه المرحلة لا يرتبط فقط بالموجة المتصاعدة من نية بعض الدول الأوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بل ينبع من عقيدة استعمارية متجذرة في السياسات الإسرائيلية، يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدعم من حلفائه في اليمين المتطرف.

وتابع، أنّ نتنياهو يستخدم شخصيات مثل إيتمار بن غفير وسموتريتش كأدوات لتنفيذ مشروعه السياسي، القائم على إنكار وجود الدولة الفلسطينية ورفض حل الدولتين.

وأردف، أن ما نشهده الآن من محاولة لضم الضفة الغربية، سواء بشكل كامل أو جزئي، ما هو إلا خطوة لفرض وقائع على الأرض، إما كمقايضة في مسار التسوية، أو كخيار استراتيجي لنسف أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة، متحدياً بذلك الإرادة الدولية والرأي العام العالمي.

وذكر، أن هذا السلوك الاحتلالي يأتي بالتزامن مع موجة إبادة جماعية في قطاع غزة، وتهجير وتجويع ممنهج، بالإضافة إلى حملات تهويد واعتقالات في القدس والضفة، في إطار مشروع متكامل يستهدف الشعب الفلسطيني بكل مكوناته.

وأوضح، أن التحذيرات الدولية، ومن بينها تصريحات وزير الخارجية الألماني، بدأت تُحدث أثراً واضحاً على حكومة الاحتلال، إلا أن من "أمن العقاب أساء الأدب"، في إشارة إلى دعم الإدارة الأمريكية المستمر لنتنياهو، وتحديداً عبر علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
 

