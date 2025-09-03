خبير: إسرائيل تحتكر السلاح النووي.. وصور ديمونة رسالة ردع وتخويف

قال الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، إن وكالة أسوشيتد برس الأمريكية نشرت صورا حديثة لمفاعل ديمونة النووي في إسرائيل، مؤكدًا أن نشر هذه الصور تم بموافقة من الجانب الإسرائيلي بهدف توصيل رسالة ردع.

وأوضح عبود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن إسرائيل تسعى لاحتكار السلاح النووي في المنطقة ومنع انتشاره لدى الدول المحيطة.

ولفت إلى أن وزراء إسرائيليين صرحوا سابقا بإمكانية استخدام قنبلة نووية ضد غزة كملاذ أخير للدفاع عن أنفسهم.

وأشار إلى أن السلاح النووي يمثل سلاحا ذا حدين، إذ قد يؤدي استخدامه إلى أضرار بيئية جسيمة داخل إسرائيل نفسها، ومع ذلك تراه القيادة الإسرائيلية أداة للردع والتخويف.