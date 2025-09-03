إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من عملية مركبات جدعون في غزة

أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأربعاء، خلال زيارة ميدانية لقطاع غزة، أن الجيش بدأ تنفيذ "المرحلة الثانية" من العملية العسكرية المسماة "مركبات جدعون"، بزعم مواصلة تحقيق أهداف الحرب.

وأكد زامير أن "استعادة الأسرى الإسرائيليين تمثل مهمة قومية"، مشيراً إلى أن الجيش سيستمر في استهداف "مراكز ثقل حركة حماس" حتى تحقيق ما وصفه بـ"الحسم العسكري".

وخلال الجولة التي شاركه فيها عدد من قادة المنطقة الجنوبية وفرقة 162 وألوية عسكرية أخرى، استعرض زامير تطورات الوضع الميداني وخطط توسيع التوغل داخل مدينة غزة.

وأوضح أن الجيش بدأ حملة تجنيد واسعة في صفوف قوات الاحتياط، بهدف دعم العمليات الهجومية، معتبراً أن الجنود يواجهون "أحد أعظم التحديات في تاريخ إسرائيل"، حسب تعبيره.

وتأتي تصريحات زامير في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال تصعيد عملياته العسكرية داخل مدينة غزة، وسط قصف مكثف يسفر يومياً عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين، في ظل أوضاع إنسانية متفاقمة.