ستارمر : الوضع بقطاع غزة مروع .. والمجاعة من صنع الإنسان

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن الوضع بقطاع غزة مروع والمجاعة من صنع الإنسان ، مضيفا " وأتحدث مع قادة العالم بهذا الشأن".
وقال ستارمر في تصريحات له : نعمل على وقف إطلاق النار بغزة وتدفق المساعدات والإفراج عن الرهائن ووضع خطة سلام نحو حل الدولتين.
وأضاف ستارمر: على دولة الاحتلال السماح لوكالات الإغاثة بإدخال وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في قطاع غزة.
وتابع ستارمر: الحكومة الإسرائيلية تمنع دخول المساعدات الملحة إلى غزة لذلك أعلنا عن مجاعة من صنع الإنسان.
وختم ستارمر تصريحاته قائلا : المعابر البرية هي الطرق الوحيدة المستدامة لإيصال المساعدات إلى غزة بالكميات المطلوبة.