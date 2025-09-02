وزير خارجية بريطانيا: مصر لعبت دوراً حيوياً في ضمان وصول المساعدات إلى غزة

أشاد وزير الخارجية البريطاني دافيد لامى، بمصر، مؤكدا أنها لعبت دوراً حيوياً في ضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة، حيث تمر الغالبية العظمي منها عبر مصر، بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية والأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر المصري.



ونقلت السفارة البريطانية بالقاهرة، اليوم /الثلاثاء/، عن وزير الخارجية إعلانه - في تصريح بالبرلمان البريطاني - عن تخصيص 15 مليون جنيه إسترليني إضافية كمساعدات ورعاية طبية لغزة.. وقال: "إننا ممتنون للحكومة المصرية وشركائنا على الأرض على جهودهم المستمرة لضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها".



ودعا وزير الخارجية البريطاني، الحكومة الإسرائيلية إلى رفع القيود فورًا وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى غزة، مضيفا: "المملكة المتحدة تؤكد باستمرار أن الكارثة الإنسانية المتصاعدة في غزة مروعة".

