رئيس اتحاد المصريين ببريطانيا: الطلاب المصريون الذين يعملون في بريطانيا بعد التخرج وجودهم قانوني

كشفت ميرفت خليل رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج ببريطانيا، موقف المصريين من تهديد 130 ألف طالب أجنبي في بريطانيا بالترحيل.



وقالت ميرفت خليل في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم"، :" هناك قوانين تم إصدارها منذ 10 يوليو 2025 وهي تختص بالطلاب الذين يتعدون المدة التي يدرسون فيها داخل بريطانيا ".

وتابعت ميرفت خليل:" بعض الطلاب يحصلون على فيزا لمدة عامين للعمل داخل بريطانيا بعد التخرج لكن تم تقليل العامين لـ 18 شهر فقط ".

أكملت ميرفت خليل : "الطلاب المصريين الذين يعملون في بريطانيا بعد التخرج يكون بشكل قانوني".

ولفتت ميرفت خليل: "هناك طلبة من دول اخرى يقومون بالتقديم على اللجوء في بريطانيا ".

