خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع

أكد الدكتور محمد وازن الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن رئيس الأركان الإسرائيلي أعلن الاستعداد لتنفيذ عملية عربات جدعون 2 في غزة بجاهزية كاملة .

وقال محمد وازن في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" الواقع الميداني في غزة يختلف عن التصريحات التي تصدر من المستوى العسكري والسياسي داخل إسرائيل".

وتابع محمد وازن: "إسرائيل ماضية في خطتها لقطاع غزة وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع".

وأكمل محمد وازن، أن الاحتلال تعرض لخسائر اقتصادية وعسكرية كبيرة في قطاع غزة.

ولفت محمد وازن إلى أن رقعة العمليات العسكرية ارتفعت في غزة وإسرائيل تستخدم الروبوتات المفخخة والعربات المفخخة في قطاع غزة .