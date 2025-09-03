كارثة إنسانية في غزة.. قوة مسلحة برعاية جيش الاحـ.ـتلال تستخدم المدنيين دروعا بشرية

أفادت القاهرة الاخبارية فى خبر عاجل ، بأن هناك كارثة بشرية فى قطاع غزة حيث أن قوة مسلحة برعاية جيش الاحـ.ـتلال تستخدم المدنيين دروعًا بشرية .

وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن الوضع بقطاع غزة مروع والمجاعة من صنع الإنسان، مضيفا: "وأتحدث مع قادة العالم بهذا الشأن".

وقال ستارمر في تصريحات له : نعمل على وقف إطلاق النار بغزة وتدفق المساعدات والإفراج عن الرهائن ووضع خطة سلام نحو حل الدولتين.

وأضاف ستارمر: على دولة الاحتلال السماح لوكالات الإغاثة بإدخال وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في قطاع غزة.

وتابع ستارمر: الحكومة الإسرائيلية تمنع دخول المساعدات الملحة إلى غزة لذلك أعلنا عن مجاعة من صنع الإنسان.

وختم ستارمر تصريحاته قائلا : المعابر البرية هي الطرق الوحيدة المستدامة لإيصال المساعدات إلى غزة بالكميات المطلوبة.



