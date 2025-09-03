الأمر سينتهي.. ترامب يطالب حماس بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين فورا

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس إلى الإفراج الفوري عن جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وقال ترامب: "أقول لحماس أن تعيد فورًا جميع الرهائن العشرين، وليس اثنين أو خمسة أو سبعة، فالأمور ستتغير بسرعة، والأمر سينتهي."

ويأتي هذا التصريح في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي دخلت مراحلها الأكثر دموية وتعقيدًا.

وفي السياق ذاته، نقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية شهادات صادمة من جنود احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعربوا فيها عن رفضهم المشاركة في العمليات العسكرية الجارية ضد مدينة غزة.

وقال بعضهم إنهم يفضلون الذهاب إلى السجن على أن يكونوا جزءا من هذا الهجوم، مؤكدين أن الحرب باتت تهدد حياة الأسرى الإسرائيليين وتسبب معاناة إنسانية هائلة للفلسطينيين.

وأشارت الشبكة إلى أن جنود الاحتياط اتهموا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإطالة أمد الحرب بدوافع سياسية لضمان بقائه في السلطة. كما حذر أحد الجنود من أن حكومة نتنياهو توفر بشكل متزايد بيئة تؤجج معاداة السامية على مستوى عالمي.