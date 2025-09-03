قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
أمن الطاقة مسئولية الجميع.. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد
الأمر سينتهي.. ترامب يطالب حماس بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين فورا
أول تعليق من بوتين ردا على تصريحات ترامب بشأن مؤامرة
بقرار من فيفا.. أزمة أوراق تعطل انتقال لابورت من النصر إلى أتلتيك بلباو
مغامرة زائفة وسط الخراب.. القصة الكاملة لـ صيادو الجن بالدقهلية
رئيسة القومي للمرأة تتفقد النادي النسائي والوحدة الصحية بمدينة حلايب
أخر الأوضاع في القطاع: الاحتلال يعمل على تعميق المأساة الإنسانية بغزة
رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025
إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالشرقية
الأمر سينتهي.. ترامب يطالب حماس بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين فورا

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس إلى الإفراج الفوري عن جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وقال ترامب: "أقول لحماس أن تعيد فورًا جميع الرهائن العشرين، وليس اثنين أو خمسة أو سبعة، فالأمور ستتغير بسرعة، والأمر سينتهي."

ويأتي هذا التصريح في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي دخلت مراحلها الأكثر دموية وتعقيدًا.

وفي السياق ذاته، نقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية شهادات صادمة من جنود احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعربوا فيها عن رفضهم المشاركة في العمليات العسكرية الجارية ضد مدينة غزة.

وقال بعضهم إنهم يفضلون الذهاب إلى السجن على أن يكونوا جزءا من هذا الهجوم، مؤكدين أن الحرب باتت تهدد حياة الأسرى الإسرائيليين وتسبب معاناة إنسانية هائلة للفلسطينيين.

وأشارت الشبكة إلى أن جنود الاحتياط اتهموا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإطالة أمد الحرب بدوافع سياسية لضمان بقائه في السلطة. كما حذر أحد الجنود من أن حكومة نتنياهو توفر بشكل متزايد بيئة تؤجج معاداة السامية على مستوى عالمي.

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

