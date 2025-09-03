الأوقاف: فيلم وثائقي يعكس القيم الإنسانية للإسلام في احتفال المولد النبوي

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة أطلقت ضمن فعاليات احتفالية المولد النبوي الشريف فيلمًا توثيقيًا شارك فيه 30 عالمًا ومفتيًا من مختلف دول العالم، قدموا من خلاله رؤية جامعة لجوهر الرسالة الإسلامية عبر مفاهيم إنسانية عالمية.

وأوضح رسلان، في مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، أن كل مشارك في الفيلم قدّم عبارة موجزة تعكس قيمة أساسية من قيم الإسلام، مثل الرحمة، والعدل، والعمل، والاستدامة، وحماية البيئة، ومكافحة التطرف، مستندين إلى نصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية. وأضاف أن هذه الرسائل تمثل صوت نحو ملياري مسلم يوجهون خطابًا إلى العالم يؤكد أن الإسلام دين إنساني يدعو إلى التعايش والتراحم.

وأشار إلى أن الأزهر الشريف، الذي يحتفل هذا العام بمرور أكثر من ألف عام على تأسيسه، كان حاضرًا بقوة في هذه المبادرة، ليجدد تأكيد ريادة مصر في تقديم خطاب ديني عقلاني ومستنير.