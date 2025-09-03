قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
توك شو

الأوقاف: فيلم وثائقي يعكس القيم الإنسانية للإسلام في احتفال المولد النبوي

د. أسامة رسلان
د. أسامة رسلان
رنا عبد الرحمن

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة أطلقت ضمن فعاليات احتفالية المولد النبوي الشريف فيلمًا توثيقيًا شارك فيه 30 عالمًا ومفتيًا من مختلف دول العالم، قدموا من خلاله رؤية جامعة لجوهر الرسالة الإسلامية عبر مفاهيم إنسانية عالمية.

وأوضح رسلان، في مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، أن كل مشارك في الفيلم قدّم عبارة موجزة تعكس قيمة أساسية من قيم الإسلام، مثل الرحمة، والعدل، والعمل، والاستدامة، وحماية البيئة، ومكافحة التطرف، مستندين إلى نصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية. وأضاف أن هذه الرسائل تمثل صوت نحو ملياري مسلم يوجهون خطابًا إلى العالم يؤكد أن الإسلام دين إنساني يدعو إلى التعايش والتراحم.

وأشار إلى أن الأزهر الشريف، الذي يحتفل هذا العام بمرور أكثر من ألف عام على تأسيسه، كان حاضرًا بقوة في هذه المبادرة، ليجدد تأكيد ريادة مصر في تقديم خطاب ديني عقلاني ومستنير.

الاوقاف الازهر الشريف الاسلام التسامح د أسامة رسلان

